Un duro mensaje envió el arzobispo de Barranquilla, Pablo Emiro Salas, sobre la realización del Congreso de Entretenimiento para Adultos Lalexpo 2022 en la capital del Atlántico.

El prelado rechazó el evento de la industria de la pornografía que tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 15 de junio, e instó al alcalde Jaime Pumarejo a no realizarlo.

Bajo la premisa "por la plata, no todo vale", el arzobispo Salas aseguró que traer un Congreso de tal contenido a la ciudad, podría incitar a la instrumentalización de los cuerpos de mujeres y menores de edad , en el marco de la lucha contra el trabajo sexual.

"Me sumo a la voz de todos los arquidiocesanos. No puede ser posible que cuando se trate de dinero todo valga, todo sea admisible, como si el dinero fuese el valor más importante en una sociedad", expresó.

Salas, a través de un video colgado en la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Barranquilla, alegó que resultaba ingenuo no reconocer el lado oscuro que tenía el consumo del sexo en línea, que promovía la "mal llamada" industria del porno.

"No podemos desconocer los graves problemas que en esta materia estamos viviendo, en términos de violencia sexual y de toda forma de agresiones a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Debemos reconocer con tristeza que la plaga de la pornografía se tomó las redes, los hogares, las escuelas, los colegios y la mente de nuestros niños", exaltó Salas.

Ante los duros cuestionamientos que ha recibido el alcalde Jaime Pumarejo por "permitir" la realización del evento, el mandatario de los barranquilleros ha reiterado que no es de su competencia decidir sí en la capital del Atlántico se realiza -o no- el Congreso Lalexpo2022.

"No tengo la competencia legal para oponerme. Este no es un evento propiciado por la alcaldía, tampoco somos patrocinadores, pero no podemos rechazarlo. Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, y el evento no tendrá contenido explícito. Se trata de una rueda de negocios.

Sin embargo, Asocapitales asegura que se presume “sin prueba alguna”, que al autorizar la realización del mencionado Congreso la alcaldía de Barranquilla podría poner en peligro las garantías contra la explotación sexual de mujeres y menores de edad.

La asociación apela a la libertad de expresión para mencionar que “si un evento de naturaleza empresarial o comercial cumple con los requisitos legales, es facultad de las entidades territoriales autorizarlo, independientemente de si este se ajusta -o no- a los parámetros morales de algunos grupos de ciudadanos".