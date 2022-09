Por pedir un pollo asado en Cartagena, turista acabó estafado en $4’600.000

Finalmente, al llegar el otro datáfono vio que le estaba cobrando $120.000, ante el desespero de la situación, accedió a pagarlos. Aun así, los ladrones insistían en que el pago no se había efectuado por falta de señal, por lo que repitieron varias veces el proceso. El joven turista al no tener el celular no podía revisar su historial bancario.

“Vi fijamente el monto que me estaban cobrando. El valor cobrado fue muchas veces mayor”, dijo. Después de terminar este horrible impasse y regresar a Brasil, el joven revisó su historial bancario para enterase que le habían robado $4’600.000.