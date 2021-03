Por presunto acoso laboral denunciarán a la personera de Cartagena

La personera distrital de Cartagena, Carmen de Caro, fue declarada persona no grata por parte de los integrantes del sindicado del Ministerio Público de la ciudad, quienes denunciaron que la funcionaria estaría desconociendo acuerdos laborales y al parecer atropella a los trabajadores en el desarrollo de sus funciones.

Marino Castellano Romero, presidente de Sinempecar, manifestó que por estos y otros hechos, el sindicato denunciará a la Personera ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación.

"Estamos en asamblea permanente todos los funcionarios de la Organizaciones Sindicales de la Personería, mediante la cual declaramos persona no grata a la personera Carmen de Caro Meza, por varias acciones que viene adelantando y atentando contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos", dijo.

El presidente Sinempecar, detalló que "el acoso laboral es generalizado. Ella viene acosando a los trabajadores, intratándolos porque son personas mayores de edad, tratándolos de viejos, que ya deben estar pensionados, donde las personas no llenan los requisitos para pensión, viene acosándolos de una manera ilegal e injusta".

"Para colocar unos ejemplos, dos delegadas de mayor preparación profesional, están sufriendo de cáncer en un estado avanzado grave. A una la ha trasladado de su puesto de trabajo que tiene por muchos años. A pesar de las peticiones de los mismos sindicatos, la Personera la ha trasladado a la Unidad Disciplinaria, a la vez viene estresándola, persiguiéndola, exigiéndole que cumpla con unas metas que son imposible de cumplir, ya que ella exige que se han pliegos de cargo y se tomen medidas a más tardar 3 meses", sostuvo Marino Castellano Romero.

Añadió que, "la otra compañera que sufre de cáncer, que también es delegada, a pesar de todo eso, ella se tuvo que trasladar para Estados Unidos, con el debido permiso para tratar su enfermedad en el estado en que se encuentra y le solicitó realizar teletrabajo y la Personera se lo ha negado".

"La Personera ha obligado a esta delegada a que tenga que pedir permiso no remunerado y por eso tiene más de dos meses sin su salario; esta es una cuestión inhumana que la principal defensora de los derechos humanos de la ciudad, es la principal es quien atropella a sus empleados", puntualizó Castellano.

En cuanto a la reestructuración política en la Personería Distrital, el presidente del sindicato dijo que al parecer Carmen de Caro, estaría contratando a 20 personas para "pagar sus favores políticos".

Carmen de Caro se pronunció

En dialogo con RCN RADIO, la jefe del Ministerio Público se pronunció, manifestó que el sindicato de la Personería Distrital está acostumbrado a presionar a los personeros, para que le den todo lo que ellos quieren.

"Eso no deja de ser una forma de presionar y no todo el mundo se deja presionar. Esta es la segunda vez que arman ese espectáculo, la vez pasada se opusieron a que yo fuera al Ministerio del Trabajo y los denunciara, porque todos son directivos y no deberían ser directivas de los sindicatos, porque todos son personeros delegados de nombramiento y remoción".

Carmen de Caro Meza, quien sería denunciada ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría, sostuvo que todo lo manifestado por el sindicado son calumnias, "la funcionaria que tiene cáncer y está en Estados Unidos, esa persona se fue de vacaciones y quedó por fuera del país dos meses, pidió licencia no remunerada para quedarse dos meses más. En ningún momento pasó que estaba incapacitada, ni enferma, ni mucho menos".

"La otra persona que también dicen que tiene cáncer y que yo la tengo en disciplinario, es una persona que se pasó precisamente para disciplinario para que no estuviera en la calle, si no que estuviera precisamente en su casa haciendo teletrabajo, llevando los procesos. Ya uno no sabe qué hacer".

Sobre la restructuración política, la profesional sostuvo que el sindicato la está presionando para que cumpla lo que están solicitando.

"Lo último es que yo prefiero que los cartageneros estén contentos conmigo, que 60 empleados que lo único que quieren es que el presupuesto que está en funcionamiento para atender todas las necesidades de Cartagena, se lo lleven a su bolsillo, yo eso no lo voy a permitir, en las negociaciones voy a ser muy severa", dijo.

"Hace dos años aumentaron el 16% del sueldo y ¿sabes lo que representa en prestaciones sociales?, el año pasado no solamente aumentaron el 11%, sino que también establecieron que les tenían que regalar cinco días de sueldo al año, más un kit escolar y un bono navideño”, dijo Carmen.

Aseveró que “yo no puedo hacer eso, que pena pero el presupuesto de la Personería está para atender las necesidades de los cartageneros".

Carmen de Caro anunció que analizara el pliego de petición del sindicato y junto con la alcaldía realizaran una mesa de dialogo.