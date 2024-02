¿Por qué se va Diva Quintero a combatir la guerra en Ucrania?: "Ya no me importa si me matan"

El 24 de febrero próximo se cumplirán dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que ha dejado unos 11.000 muertos entre civiles y militares, según las cifras que se conocen hasta el momento, además de cerca de seis millones de refugiados.

Durante estos 24 meses, cinco colombianos también han perdido la vida en ese conflicto, de los nacionales que han decido irse a hacer parte de ese conflicto internacional, por distintas razones.

Se estima que unos 130 colombianos hacen parte de los militares que combaten en Ucrania contra Rusia. Y una más ingresará a esas filas: Diva Quintero, la primera mujer colombiana que se unirá a esa guerra.

De interés: "Paro armado del ELN en Chocó es contrario al cese al fuego bilateral": Defensor del Pueblo

Pero, ¿Qué lleva a esta mujer oriunda de Valledupar, que ha sido cantante vallenata, siguió la carrera militar y llegó hasta el rango de sargento segundo a ir a pelear un conflicto muy lejos de su país natal?

"Tenía la idea de irme en el (año) 2023, tengo muchos amigos allá. Allá hay un batallón latinoamericano; solo debemos tener los tiquetes de ida y regreso, el pasaporte y, posteriormente se hace el contrato", contó Diva a la emisora Radio Red de RCN Radio.

Cabe mencionar que los interesados que trabajan en primera línea de frente de combate en la guerra contra Rusia ganan un salario aproximado de 15 millones de pesos mensuales.

"Este contrato va hacia un año y si quieres, se puede interrumpir después de los tres meses", cuenta Diva Quintero.

Según relató la militar colombiana, la decisión de irse a Ucrania estuvo marcada por una difícil situación personal y de salud: "He venido haciendo el estudio desde hace mucho. Uno sabe a lo que va, tiene uno que mentalizarse que va a una guerra que es a vivir o a morir", cuenta con tristeza.

En su relato, señala que "sufro por los biopolimeros. Mi familia ha visto mi sufrimiento, hasta le he pedido a Dios que me lleve. He gastado mis recursos económicos, más de 100 millones; he quedado sin trabajo. Ya no me importa si me matan, yo voy es a trabajar".

Quintero, quiere ahorrar dinero para volver a ingresar a las salas de cirugía. "Hace once años llegué a Cali, trabajaba en agrupaciones musicales. Solía a ir una peluquería 'x' y me mostraron varias elementos para retoques en el cuerpo, hasta que accedí. En ese primer momento, tuve una reacción bastante grave, en el cual casi me muero".

Lea además: Petro niega “secuestro” a magistrados de la Corte Suprema y dice que no hubo violencia

En su relato a la emisora Radio Red, dijo que "mi vida cambió. No he tenido paz. No fue ninguna vitamina que inyectaron, me dejaron tirada en una cama".

Asegura que necesita "seguir luchando" pero que espera trabajar solo unos meses en Ucrania y luego me devuelve al país. "Tengo un motivo de base que me obligar ir a Ucrania para hacerme la cirugía", finalizó.

Para poder realizarse esta cirugía de reconstrucción de su cuerpo, necesita aproximadamente 35 millones de pesos, según dijo.