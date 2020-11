Por supuesto título falso, 'primera dama' de Cartagena sale de la Alcaldía

La Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC certificó que el acta de grado 3204 del 20 de julio de 2008, con la que la primera dama de Cartagena había argumentado tener un título de la institución, no existe.

El alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, le salió al paso a esta polémica y tras la información recibida de parte de la universidad, decidió separar de su cargo y sacar de la administración a Cinthya Pérez Amador.

La mujer había presentado un documento que la acreditaba como Tecnóloga en Administración de Empresas. Sin embargo, la Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC aclaró que ese programa no estaba en la institución.

“Nosotros sí ofrecimos el programa Técnico Profesional en Administración de Empresas, pero no como tecnólogo, y Cinthya Pérez Amador sí estudió entre el 2005 y 2008, sus seis semestres, pero en el programa técnico, más no tecnólogo”, explicó Fernando Tinoco, rector de IAFIC.

Lea También: Por contrato de la Primera Dama de Cartagena, ordenan suspender a Secretaria General

Frente a este panorama, el alcalde William Dau dio a conocer en las últimas horas: “A ella le di el título de primera dama del Distrito, ella fue mi gerente de campaña y de mi total confianza, resulta que a principio de este año hubo un escándalo por una supuesta falsa certificación laboral, pero ahora salió un documento más contundente que no puedo ignorar”.

"La Oficina de Control Interno solicitó a la universidad IAFIC que certificara la veracidad, y ellos dijeron que no era cierto, siendo así, salvo que más adelante se compruebe lo contrario, con el dolor de mi alma ya Cinthya no va más con la administración de Salvemos Juntos a Cartagena”.

El mandatario manifestó estar decepcionado, pero expresó que debe ser coherente con el discurso que ha manejado desde que inició su labor en Cartagena.

Puede Interesarle: Devolverán recursos que "fueron pagados en exceso" a la primera dama de Cartagena

“A mí el pueblo de Cartagena me eligió por ser un activista anticorrupción, por encima de todo está la transparencia y la honestidad, y no puedo permitir que si Cinthya metió un certificado supuestamente falso, siga en mi administración”, dijo.

“Si ella me hubiese consultado yo no lo hubiera permitido, no sé si estuvo mal asesorada, no sé si tuvo miedo, pero Cinthya, mi corazón está contigo, pero, mujer, tienes que comprender que esta decisión no tiene marcha atrás y lo mejor para Cartagena es que tu des un paso a un lado”, concluyó Dau Chamat.