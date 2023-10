Por un aceite para freír guineos, hombre asesinó a su suegro en Barranquilla

Una acalorada discusión entre un hombre y su suegro por un aceite para freír unos guineos habría sido el detonante de una tragedia: "Lo voy a matar de maldad", dijo el agresor y acto seguido tomó un cuchillo de cocina y se lo incrustó en el pecho a Víctor Manuel Orozco Aragón, de 62 años, su suegro.

El señalado asesino es Luis Manuel López Morel, de 43 años, quien vivía con su pareja, hija de la víctima, y sus hijos en la misma casa de suegro en el barrio La Paz, suroccidente de Barranquilla.

La convivencia, según Yuranis Orozco Meza, pareja del presunto homicida, era tormentosa. "Por todo peleaban: por un recibo, por el arriendo, porque le cogían las cosas".

"Mi papá fue a fritar unos guineos verdes que yo le había dado de la compra que mi marido había hecho. Mi papá no encontró el aceite que tenía y preguntó que quien lo había tomado. Yo lo usé para fritar también, pero a mi marido no le gustó el reclamo y comenzaron a discutir", relató la mujer.

Agregó que "eso siempre era lo mismo. Él (López Morel) siempre nos amenazaba que nos iba a matar de un solo golpe a todos. Peleaban por todo porque no le quería pagar el arriendo o no se lo daba completo, le correpondía pagar un recibo y tampoco lo hacía, eso era discusión todos los días".

De las palabras rápidamente pasaron a los golpes y luego lo asesinó, aseguran testigos.

"Yo no me di cuenta donde tenía la herida; no pensé que lo había matado, pero comenzó a botar sangre por la boca, le había metido el cuchillo completo y le atravesó el corazón, pero lo capturaron", dijo Yuranis.

Luis Manuel López, según su pareja, es un maltratador: "A mi siempre me cogía a golpes, a mis niñitos, me volvió hasta loca de tanto golpe que me ha dado en la cabeza. Si le pedíamos algo, nos pegaba".

Luis Manuel López Morel permanece capturado y será judicializado por el delito de homicidio.