Precio del pasaje de Transcaribe podría aumentar hasta $300

El Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe presentó al alcalde de Cartagena, William Dau, tres escenarios para el aumento de la tarifa al usuario, "que corresponde a un incremento entre $100, $200 o $300 pesos".

Cabe señalar que el Gobierno distrital es el que debe establecer el costo del pasaje para el año 2022, considerado la principal fuente de sostenibilidad del sistema, que desde hace más de un año y medio no registra aumento en su tarifa que se encuentra estipulada actualmente en $2.600.

Transcaribe manifestó que se piensa en minimizar las afectaciones a la economía de los cartageneros.

El concejal Carlos Barrios sostuvo que el Sistema Integrado de Transporte Masivo se encuentra sumergido en una grave crisis y se deben incorporar $5.341 millones para evitar una paralisis, "yo no permitiría que aun cartagenero se le cobre $6.000 por montarse en Transcaribe, vamos a tocar duro con su bolsillo, pero hay que decirle a la ciudadanía que el hecho de no haber aumentado los $100, por parte de la administración, está dejando un déficit que va a superar los $20.000 millones", sostuvo.

"En febrero se habló de un déficit de $43.300 millones y que se necesitaban $20.000 millones para chatarrización, me extraña que la administración lleve siete meses pensando cuál es el tema del sistema, yo no veo compromisos, el presidente acompañó al alcalde al ministerio y todavía el crédito no ha llegado, ni Findeter, ni crédito preferencial. Yo quiero saber qué va a pasar con el sistema hacia futuro", expresó el concejal.

La gerente de Transcaribe, María Claudia Peña, dio a conocer que la tarifa técnica para 2022 va a asciende a $6.300, debido a la caída considerable en la demanda de pasajeros a raíz de los efectos y las medidas restrictivas ocasionadas por la pandemia de la covid-19.

"La tarifa técnica no es igual a la tarifa de usuario, la tarifa técnica es lo que le cuesta a Transcaribe mover casa uno de los usuarios, aquí estamos incluyendo los costos de kilómetro de cada uno de los vehículos que salen para llevarte a tu lugar de destino, el costo de la plataforma tecnológica del recaudo, la fiducia, el repago por chatarrización y la administración del sistema por parte del ente gestor", explicó María Claudia Peña.

El concejo de Cartagena se encuentra estudiando el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza un traslado presupuestal de $5.341 millones a Transcaribe, entendiendo la urgente atención que demanda la situación financiera del sistema.

El dinero, una vez aprobado el acuerdo, será transferido al Fondo de Estabilización tarifaria (FET)". Los cartageneros se encuentran a la espera del anunció del alcalde William Dau sobre de cuánto será el aumento del pasaje de Transcaribe.