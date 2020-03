"Nosotros, que estamos en la disposición de ayudar, debemos quitarnos el egoísmo (...) Si salimos la mitad y quedamos ricos, y los otros pasando hambre, la verdad nadie se puede sentir alegre o contento con esta situación", indicó.

Recientemente el empresario dijo en sus redes sociales que son cerca de 5.650 las familias que no tendrán que preocuparse por alimentación ya que su organización les dará la mano.

Son 5650 FAMILIAS que no tendrán que preocuparse por alimentacion. Ademas quiero decirles que la familia Daes donara MILLARES de mercados durante esta CRISIS....de esto, tenemos que salir, lo menos heridos JUNTOS. — Christian Daes (@ChrisDaes) March 21, 2020

"El mensaje para las empresas a través de esta campaña 'Adopta un barrio' es invitar a los que puedan para tratar de ayudar a quienes tienen necesidades, porque definitivamente se nos vienen días difíciles y solamente con la ayuda de todos vamos a poder subsistir y sobrevirir", aseguró el empresario.

"Este no es un año para mirar cuánto te ganaste o cuánto tienes en el bolsillo o cuánto pudiste ahorrar, cuánto pudiste acumular, este es un año para que sobrevivamos y demostremos la grandeza de la que estamos hechos ", indicó.

"Yo no creo que este sea un año para medir económicamente. A mí me tiene sin cuidado cuánto pueda tener al principio o al final. Yo lo único que quiero es que no nos vayan a mirar como los egoístas, porque que teniendo y no dimos porque queríamos acumular, y yo prefiero terminar pobre, pero haciendo lo correcto, y no millonario sintiéndome que no actué con grandeza en los momentos en los que de verdad nos necesitaban como empresarios", concluyó el CEO de la empresa.