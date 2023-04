Preocupación por niños de colegios en la Alta Guajira: estarían consumiendo agua sucia

En las sedes educativas de las comunidades indígenas en la Alta Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia, desde hace cuatro semanas no estaría llegando el servicio de agua a potable, como debería ser.

Para los indígenas wayúu, el agua en el desierto de La Guajira tiene tanto valor como el oro, por lo que debe ser aprovechada. Por eso, Isidro Ibarra Fernández, rector de uno de los colegios afectados, denunció que ante la falta de agua desde hace varias semanas se han visto obligados a tomar el líquido de los jagüeyes (pozos silvestres de donde también consumen los animales). De allí también se abastece el líquido para la preparación de los alimentos.

Las comunidades indígenas wayúu como Sarrut, Warewaren, Piazapa, Kashushiwou, Piisichon, Ishipana, Chipana, Piazapa y Jimolatchi, que están ubicadas en la Alta Guajira, jurisdicción de Uribia, expresan su preocupación, ya que el agua que están consumiendo los niños de las sedes educativas es sucia.

“La Triple A es la obligada a distribuir el agua en los establecimientos educativos, lo hacen de manera esporádica. Tenemos más de tres semanas que no recibimos agua. La poca agua que recibimos llega a unas sedes y a otras no. Incluso hay sedes que este año -2023- no han recibido el preciado líquido”, comentó el rector Isidro Ibarra Fernández.

“Se distribuye el agua, pero no alcanza y muchas de las sedes no han recibido este líquido”, añadió.

El gerente de la Triple A, Edino Vides Guerra, manifestó que “el agua no está llegando a las instituciones educativas porque el cuerpo docente las venden, las utilizan, no sé qué están haciendo. Están dándole un mal uso”, indicó.

Hay que resaltar que el tema del agua potable en las comunidades indígenas es uno de los factores que golpea a los niños wayúu, ya que es muy escaso el suministro de agua. El agua de los pozos, de los jagüeyes según lo manifestado es el único recurso que tienen las comunidades.