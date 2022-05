Presidenta del concejo de Cartagena capturada con droga quedo libre y volvió al cargo

La presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, regresó a la corporación al recobrar su libertad en el proceso que enfrentó desde enero del presente año, luego de que las autoridades encontraran un kilogramo de cocaína en el vehículo donde se movilizaba.

Gloria Estrada quien se encontraba en prisión domiciliaria por el delito de porte tráfico y fabricación de estupefacientes, ingresó a la corporación escoltada y aseguró ser una mujer íntegra y al servicio de la democracia de Cartagena.

"Ya la tristeza quedó atrás, hoy me regocijo en Dios, me regocijo en este momento que por circunstancias ajenas a mí me quitaron, volvemos con la gracia de Dios en nuestras vidas", dijo Estrada.

Se refirió a los señalamientos que le hizo el alcalde de Cartagena William Dau en el momento en que fue capturada.

“Como lo he dicho no espero nada del alcalde, todos sabemos su actuar, pero si me mancillo, me condenó a mí, a mi familia y a mis hijos que es algo que yo no puedo tolerar porque en el ejercicio político uno lo acepta, pero cuando a uno se meten con los hijos tocan realmente fibras que duelen en el corazón", sostuvo la cabildante.

Además le envió un mensaje al Senador Lidio García, "quiero darle un saludo a nuestro senador y líder natural del partido liberal el doctor Lidio García Turbay, pero no como político si no como gran ser humano que estuvo a mi lado y al lado de mi familia a pesar de que fue un hombre que maltrataron, que juzgaron y que le toco enfrentarse a este lucha que no era de él".

La concejal Gloria Estrada expresó que, tiene un objetivo claro con su regreso a la corporación y es sacar adelante a la ciudad y velar por el Plan de Alimentación Escolar.

"Seguimos trabajando aun a costa de nosotros mismos, como ha sido mi caso, para que tengamos una ciudad con calidad de vida para todo, donde los niños de más escasos recursos no queden sin su alimentación escolar como ha pasado en la ciudad de Cartagena", expresó Gloria Estrada.

Los concejales recibieron a su compañera con fuertes abrazos, el concejal Rodrigo Reyes manifestó que nunca les dio vergüenza esta situación y que sabían que iban a salir bien librada.

“Quiero de verdad recibirte con felicidad aquí en el concejo donde deberías estar desde el primer día, yo sé que en tu corazón primero está tu familia, tus amigos, los que estuvimos ahí presente, los que nunca nos dio vergüenza esta situación porque confiamos en ti, en lo que tú eres como persona, la líder que tú eres, sabíamos que tu ibas a salir bien librada", expresó Rodrigo Reyes.

El abogado de la presidenta del concejo, Enrique del Rio, indicó que la cabildante continúa vinculada al proceso judicial pero ahora en libertad.