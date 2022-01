Presidenta del Concejo de Cartagena habla de su captura con cocaína: "No sabía de la droga"

Continúan las audiencias en Cartagena contra la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, y los ciudadanos Martín Barreto y Avelino Villamizar, tras haber sido detenidos en un vehículo con un kilo de cocaína, ocho millones de pesos en efectivo y un arma de fuego.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la concejal Gloria Estrada rompió su silencio y entregó la versión de los hechos en medio de la diligencia judicial.

"Yo me encontraba en el Concejo de Cartagena realizando actividades administrativas. Llegué a las 11:30 a.m. del 14 de enero e hice mis funciones administrativas, me reuní con Adriana Hernández, asesora de comisión del concejo de Cartagena, Viviana Malo, directora administrativa y financiera de la corporación, además de mi asistente", indicó Estrada.

Continuó diciendo que "luego mi asistente me dice que Martín (pareja sentimental de Gloria Estrada) estaba afuera en el carro, me dirijo al vehículo y de ahí íbamos a nuestra casa a almorzar e íbamos a dejar a Avelino en la bomba (lugar de la captura)".

Su abogado Juan Royero, le hizo varias preguntas sobre el momento en que se subió al vehículo y el tiempo en el que se trasladó hasta el barrio Manga.

"Yo me ubiqué en la parte de adelante del vehículo, me dieron un chance por así decirlo, iba a almorzar a mi apartamento en el barrio Pie de la Popa. Sin embargo, me desplazo del concejo y a los dos minutos se acercan los policías, nos dijeron que había que bajarse, yo me identifiqué y le entregué mi carné de concejal", dijo.

"Los señores empezaron a revisar el vehículo y salieron diciendo que había una sustancia alucinógena, pero en ese momento nadie estaba presente, no tenía conocimiento de esa sustancia. ¿Cómo podía yo mirar que hay un paquete debajo del puesto de un conductor, eso es lógicamente imposible", concluyó.

Con la intención de desvirtuar uno a uno los argumentos de la Fiscalía, el abogado defensor de Gloria Estrada manifestó que no existe la construcción de una inferencia razonable de autoría de la funcionaria en esos hechos.

"Ella no iba en el puesto del conductor, ella no es la dueña de ese vehículo, ella tiene un vehículo oficial asignado y se moviliza casi siempre en su vehículo oficial, entonces no tiene lógica", afirmó Royero.

"Respetado juez, el presupuesto del Concejo de Cartagena es casi el presupuesto de una Alcaldía de un gran pueblo de Colombia. Si a mí me dicen que mi defendida se está robando el erario público de Cartagena, vaya y venga, lleven a la concejal presa, pero este no es el caso", señaló.

Frente a esta situación, el jurista solicitó al juez 18 municipal con función de control de garantías abstenerse de poner una medida de aseguramiento en contra su defendida.

"En el informe de la Policía dicen que no identifican a la persona que ofreció plata, pero no son los tres capturados. Eso y un chisme de barrio tienen en el mismo valor, yo digo que la gravedad no es tanta", añadió en su discurso.

"¿Dónde está el elemento probatorio que indique que Gloria Estrada pertenezca a una organización criminal? Aquí no hay elementos que lo comprueben", enfatizó.

De acuerdo con la información que entregó el abogado de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada tiene un hijo con discapacidades.

"Yo no me pinto a Gloria Estrada dejando a ese niño aquí donde tiene su tratamiento médico, por irse de su país", concluyó.

Por último, el abogado de Avelino Villamizar también solicitó al juzgado abstenerse de imponer una medida de aseguramiento, tras indicar que su defendido tenía una reunión con Gloria Estrada y por el tiempo, ella lo invitó a subir al carro y hablar mientras lo acompañaban a buscar su vehículo que estaba parqueado en la estación de gasolina donde fueron capturados.

La medida será resuelta por un juez este jueves 20 de enero.