Presidente Gustavo Petro criticó la reconstrucción de Providencia

En medio de su visita a Providencia, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas sobre la reconstrucción de la isla, que quedó destruida tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020. El presidente cuestionó que los trabajos estuvieron enfocados “en el cemento” y no en las personas.

Uno de los aspectos que más desató polémica fue el costo de las casas que se construyeron, pues según señaló Petro, el valor de cada una fue de $600 millones, una cifra que para él es exagerada, por lo que cuestionó fuertemente la gestión del expresidente Iván Duque y su Gobierno.

“Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura. Es eso lo que explica que no se reconstruyan los lugares arquitectónicos patrimoniales del pueblo raizal”, indicó el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Petro además denunció que la construcción del Hospital de Providencia se tardó más que el resto de viviendas y que su contratación se dio apenas una semana antes de su posesión y llegada a la Casa de Nariño.