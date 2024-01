Primer feminicidio de 2024 en Santa Marta: hombre asesinó a su expareja por celos

Las autoridades en Santa Marta confirmaron el primer caso de feminicidio perpetrado en el barrio Santa Fe, al nororiente de la capital del Magdalena.

La víctima fue identificada como Juliana Gómez, y conocida popularmente como ‘Yaya’ Gómez, fue hallada sin vida por sus familiares en la habitación donde vivía.

Según indicó la Policía, la mujer presentaba signos de asfixia y la hipótesis que se investigó desde un principio fue que su expareja sentimental era el responsable del asesinato.

La hipótesis tomó fuerza porque según versiones preliminares, la joven había alquilado dos días antes de su asesinato, la habitación donde vivía. Durante la madrugada de este lunes festivo, los vecinos escucharon una fuerte discusión con un hombre, quien al parecer era su expareja sentimental.

Al lugar de los hechos llegó la Policía metropolitana de Santa Marta y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía seccional del Magdalena, quienes trasladaron el cuerpo sin vida de la mujer hacia la sede de Medicina Legal, para continuar con la investigación.

El presunto autor del feminicidio fue identificado como Mario Bastidas Hernández. De acuerdo con las autoridades, el hombre pretendía esconderse en una finca ubicada en Minca y tras los operativos de las autoridades en el sector decidió entregarse.

Norma Vera, defensora de Derechos Humanos en la región, condenó el homicidio y y aseguró que “este es el primer caso de feminicidio del año 2024 en santa Marta. Le solicito al alcalde Carlos Pinedo Cuello y a la secretaria de la Mujer, Ingrid Gómez, activar la ruta de protección y acompañamiento a la familia, necesitan urgente ayuda psicológica y acompañamiento jurídico. Solidaridad con esta familia”.

Añadió que “muchos han dicho que al parecer la mujer se dedicaba a la creación de contenidos web para adultos, y por eso han querido justificar el crimen, pero eso no es motivo para que fuera asesinada, eso no merece de ninguna manera sanción social, porque moralmente nadie podría decir que no tiene conductas que no puedan ser cuestionables en la vida íntima”.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer de Santa Marta señaló que, “estuvimos en el lugar de los hechos y llegamos a la Fiscalía donde el presunto homicida se encuentra rindiendo declaraciones para esclarecer cómo se dio este hecho”.