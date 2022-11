Procuraduría abre indagación a policías que esposaron y sacaron a mujer de una tienda en Cartagena

El martes 29 de noviembre se conoció un impactante video que ha generado indignación en redes sociales, en el que una mujer con su hija en brazos está siendo esposada y retirada de la tienda de un reconocido diseñador, esto en el centro histórico de Cartagena.

“Yo me dejo esposar, pero no me quites a la niña”, dice la mujer mientras dos policías intentan esposarla y quitarle a la menor.

En las últimas horas la Procuraduría anunció que realizará una investigación en contra de los uniformados de la Policía de Cartagena que, al parecer, se habrían extralimitado al momento de retirar del local a la mujer.