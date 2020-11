Procuraduría evalúa abrir investigación por desastre en San Andrés y Providencia

Insistió el procurador ambiental que pese a existir un estudio sobre la grave vulnerabilidad de las estructuras de las islas del archipiélago y el peligro que corría la comunidad, nunca se tomaron las medidas preventivas y correctivas.

“La investigación tiene que venir. A nosotros ya no nos corresponde porque estamos a cincuenta días de irnos, podríamos aperturar con los procuradores que tienen la competencia disciplinaria, y deberían hacerlo, porque lo ocurrió en San Andrés y en Providencia es crónica de un ciclón anunciado hace muchísimo tiempo y nadie le ha parado bolas”, precisó el representante del Ministerio Público.