Procuraduría investiga a exalcalde de Santa Marta por $460 millones en contratación del PAE

Para el Ministerio Público, la administración municipal al momento de estructurar y suscribir el contrato -al parecer- no observó los criterios de razonabilidad y objetividad para establecer su valor.

Esta situación, según el organismo de control, “desencadenó que el ente territorial pagara el servicio con fundamento en un valor estimado con la sumatoria de un ítem que no está contemplado en la normatividad PAE y que se reflejó en posibles sobrecostos”.

Además, la administración distrital habría autorizado el pago a pesar de no contar con los soportes que justificaran los valores ejecutados por ese ítem.

Por esta razón, señala la Procuraduría, “la destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin”.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.