Procuraduría suspendió al alcalde de la localidad Histórica de Cartagena por contratos del Covid

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo, por cuatro meses, al alcalde la localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, Luis Negrete Blanco, por presuntas irregularidades en la compra de insumos sanitarios, en el marco de la emergencia generada por el Covid-19.

“En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que el mandatario adquirió elementos, por $599 millones, sin identificar claramente la necesidad de la compra, al no especificar las cantidades a entregar a cada entidad beneficiaria”, sostuvo el Ministerio Público.

Según las investigaciones, se determinó que el contratista seleccionado no cumplía los requisitos de idoneidad y especialidad requeridos para adquirir los insumos.

El alcalde de la localidad recibió 1.390 mascarillas de protección N95 con filtro y válvula, “las cuales no cumplían los criterios técnicos para ser utilizadas por el personal médico encargado de atender a pacientes afectados por el covid-19”, confirmó la Procuraduría.

Frente a esta situación, a criterio de la Procuraduría, el mandatario local vulneró los principios de economía, eficacia, responsabilidad y selección objetiva, de tal manera que lo sancionó por dos cargos disciplinarios, calificados como faltas graves cometidas a título de culpa grave.

La audiencia para resolver el recurso de apelación será en noviembre.

Defensa

El abogado Milton Pereira, representante del alcalde de la localidad uno, confirmó que el próximo 4 de noviembre se resolverá el recurso de apelación presentado.

“Siendo respetuosos de las decisiones de las autoridades públicas, se acata la decisión pero no se comparten algunos aspectos del fallo, efectivamente fue apelado y está programado para el día cuatro de noviembre la sustentación del recurso de apelación. Se lograron desvirtuar algunos elementos de la culpabilidad, basados a título de culpa gravísima, pero tenemos elementos de juicio para desvirtuar esos cuatro meses de suspensión”, manifestó Pereira.

Agregó que, “demostraremos que claramente en el proyecto de inversión como parte de los estudios y documentos previos de la actividad contractual, pues estaban claramente identificados".

Indicó que "la Contraloría tiene un criterio restrictivo, pero nosotros somos respetuosos de esas decisiones. Para ellos los estudios previos son los documentos formales que llevan el título de documentos previos, pero confiamos en poder desvirtuar esa posición ante el superior que es el procurador regional de Bolívar”.

Por la adquisición de mascarilla que no tenían los criterios requeridos, sostuvo que “efectivamente, hay un cargo que hace referencia a que las mascarillas no cumplían, pues está claramente demostrado en el proceso que no cumplían según los protocolos del hospital, pero no era que no cumplían con las especificaciones contractuales, y eso es otro de los elementos que atacaremos en la sustentación del recursos de apelación”.

Aclaró el abogado defensor que el mandatario de la localidad uno continuará en el cargo, teniendo en cuenta que se interpuso un recurso que deberá ser resuelto.