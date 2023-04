Profesores en Barranquilla deben pagar “vacuna” para poder dictar clases

La Asociación de Educadores en Barranquilla denunció que, en muchos sectores de la ciudad, los profesores deben pagar una vacuna para poder ir a los colegios a dictar clases. Según el relato de José Jiménez, presidente del sindicato, los docentes deben llevar recursos económicos para no ser objeto de atracos, ya que encuentran retenes, camino a los colegios donde deben entregar el dinero que, en promedio mensual, suma 20 mil pesos.

La situación, indicó, se evidencia en la mayoría de planteles de la capital del Atlántico, principalmente, en los ubicados en barrios del suroriente y suroccidente, como La Luz, Rebolo, El Bosque, Siete de Abril, Santo Domingo, Los Rosales.

“La realidad es que el profesor debe dar esto y el docente que no lo haga, es objeto de atraco; algunas veces resultan ser amenazados”, aseguró el líder sindical.

Manifestó que por este fenómeno, anualmente, son trasladados entre cuatro y cinco profesores, principalmente, aquellos que se niegan a cancelar lo exigido por estas personas.

En este sentido, aseveró que la problemática es de conocimiento de la Policía.

“Aunque, a las autoridades no les gusta que esto se diga porque ellos dicen que esto no es vacuna, pero si un educador para llegar a su colegio debe llevar la monedita de 500, de mil pesos, para entregarlas en las esquinas y no ser objeto de atraco, es una vacuna”.

Explicó que, en ocasiones han llegado a acuerdos con los uniformados para que les brinden seguridad en horas pico. Sin embargo, después de un tiempo, el acompañamiento cesa y la problemática vuelve a evidenciarse.

Jiménez aseguró que desconocen a los autores de este flagelo, que según él, ha ido en ascenso. Por ello, los docentes le están pidiendo a las autoridades investigar a fondo lo que sucede y así evitar que sigan siendo reubicados en instituciones educativas.

