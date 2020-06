Proponen contratar moteles y hoteles para aislar a pacientes con coronavirus en Cartagena

Por el incremento exponencial de contagios con el Covid-19 en los sectores con estratos 1 y 2, la personería distrital en cabeza de Carmen de Caro Meza, solicitó al Distrito y a las EPS contratar a moteles y hoteles en Cartagena, para aislar a pacientes positivos.

“La solicitud se está haciendo porque consideramos que una de las tantas razones por las cuales hay incremento de contagios, es por la falta de aislamiento, sobre todo con aquellas personas que se encuentran en estratos 1 y 2; no podemos continuar con los infectados dentro de las casas, porque hace que sus familias también se contagien”, dijo la persona Distrital, Carmen de Caro.

En Cartagena, entre hoteles y moteles que se encuentran vacíos debido a la pandemia, hay más de 23 mil camas disponibles.

Personería de Cartagena solicita contratar hoteles y moteles para aislar a pacientes positivos con Covid-19 que viven en estratos uno y dos @AlcaldiaCTG @DadisCartagena pic.twitter.com/Z9EHFkDdyv — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) June 24, 2020

Agregó que, “por eso solicitamos que los hoteles y los moteles de la ciudad tengan disponibilidad, para que estas personas sean asiladas. Además, se debe garantizar la alimentación porque no podemos sacar del núcleo familiar a la persona y pensar que de su casa vayan a llevarle la comida”.

Sin embargo, a esta petición también se suma la responsabilidad del Distrito en la entrega de ayudas humanitarias, para poder permanecer en confinamiento.

Entre tanto, Fontur y la Alcaldía de Cartagena hace un poco más de un mes, firmaron un convenio por dos mil millones de pesos para aislar en hoteles a la misión médica, “pero se hace necesario que de igual forma se haga con los pacientes contagiados”, dijo la personera.

“Hay dos EPS que arrendaron el primer hotel en Cartagena, pero no es solamente alquilar el hotel sino que también se debe buscar a la persona que van a aislar, porque voluntariamente la ciudadanía cartagenera se encuentra con la inseguridad de lo que va a suceder con ese familiar”, manifestó.

Por otra parte, la Personería distrital de Cartagena también pidió atención con los reclusos de la cárcel de San Sebastián de Ternera, sobre todo aquellos que son dejados en libertad.

“Algunos comenzaron a salir, es más la primera persona que salió estaba contagiada con Covid-19, entonces no podemos permitir que esta persona vaya al núcleo familiar cuando salga del penal, no sabemos si está contagiada y vaya a propagar el virus”, indicó.

“Hagamos algo preventivo, si ya sabemos que algunos van a salir ya sea por norma o por Habeas Corpus, entonces se debe tener un lugar acondicionado”.

Sumado a esta solicitud que se hace a la Alcaldía de Cartagena, la Personería advirtió que la ciudad está teniendo una verdadera crisis administrativa. “El Covid-19 nos lleva un paso adelante y nosotros vamos detrás”, sostuvo.

Concluyó diciendo que, “en el PMU que hizo en Cartagena hablaron de que éramos un plan piloto, pero ¿dónde está eso?, no está puesto en práctica, en papel somos el país más hermoso, pero eso no se cumple, aquí esto no da espera, la Administración distrital está muy lenta con relación a este tema”.