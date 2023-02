Protestas en Barranquilla por falta de rutas escolares: muchos niños pierden clases

En el transcurso de la tarde de este miércoles, decenas de padres de familia de estudiantes del Instituto Pestalozzi de Soledad protestaron pacíficamente debido a la falta de rutas escolares para sus hijos.

Según relataron varios padres de familia que protestaron, debido a la falta de rutas escolares, han tenido que sacar de su propio bolsillo para que los niños vayan al colegio y no pierdan clases.

Catherin Castellar, madre de familia, le dijo a el diario El Heraldo que ha tenido que mandar a sus dos hijos en transporte público, lo que siempre es un riesgo, y que en otras ocasiones cuando no ha tenido dinero sus dos hijos han perdido clases.

"He tenido que mandar a mis hijos en bus, pero ambos son menores de edad y me preocupa que les suceda algo. Lo que nos han dicho es que no hay suficientes rutas para todos, ya que algunos buses están dañados", le dijo

Muchos padres, e incluso docentes, están preocupados ante la posible deserción escolar que pueda generar la falta de rutas escolares.

La Alcaldía de Soledad ofreció cupos a los estudiantes con dificultades para trasladarse a los colegios de Barranquilla. “Estamos atentos a recibir solicitudes de padres de familia para ubicar a los estudiantes en las instituciones educativas cercanas que tengan disponibilidad. Ya nos encontramos en el primer período académico, sin embargo, somos receptivos a estas solicitudes para garantizar la educación a los niños”, sostuvo la secretaria de Educación, Aida Ojeda.

