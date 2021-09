A proveedores de obras de modernización del aeropuerto de Barranquilla les adeudan $25.000 millones

La polémica que ha desatado las obras de modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz sigue teniendo nuevos detalles por la contratación que suscribieron varios proveedores con la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla SAS, constituida por el Grupo Aeroportuario del Caribe, y que en la actualidad aparece en liquidación.

Son más de nueve empresas que suscribieron estos contratos para la ejecución de diferentes obras en el proceso de modernización del terminal aéreo a las que le deben $25.000 millones y aún no tiene respuesta de pagos.

Le puede interesar: Concesionario del aeropuerto de Barranquilla debe terminar obras de modernización: ANI

RCN Radio dialogó con Marco Argüello, representante de la firma Marello Contratista Ltda., encargada de realizar la mano de obra e instalación de enchapes de la sala de abordaje de muelles nacional e internacional, así como de baños y corredores, y contó que quedaron pendientes varias facturas por pagarles, y obras por culminar.

"Cuando llegó la pandemia quedaron pendientes unas facturas de 2019 y 2020 que a la fecha no nos han dado respuesta y a eso hay que sumarle la retención de garantías de los contratos que teníamos con ellos", dijo el afectado.

Agregó que "muchas de las obras quedaron sin ejecutar, y nos enteramos que están contratando con otros contratistas para culminar las tareas que quedaron pendientes".

Por tal razón estuvieron contactando a la empresa que los contrató y les dicen que entró en liquidación. "Solo hemos tenido contacto con la señora Sol de la Rosa que era empleada para el Nuevo Aeropuerto de Barranquilla SAS, ahora es la liquidadora, y nos dice que tienen una apelación ante la ANI por unos dineros y están esperando que les den esos recursos para ponerse al día con todos los proveedores, pero estos incumplimientos venían antes de la pandemia", sostuvo Argüello.

La firma Marello Contratista Ltda. llegó en diciembre de 2018 a ejecutar las obras contratadas, pero cuando comenzó la pandemia tuvieron que finalizar y esperar que los llamaran para continuar.

"Nos dijeron que nos iban a llamar cuando se reactivará el trabajo, pero eso nunca se dio. Mientras esperábamos que nos dieran aviso, hicimos todo lo posible para seguir pagando la nómina de nuestros trabajadores esperando que se reanudaran las actividades, lo cual nunca llegó. Para eso tuvimos que recurrir a bancos, prestamistas, hipotecas para cumplir con esa obligación y ahora nuestra situación es bastante grave", contó el Representante de Marello.

Otra de las afectadas es Pilar Correa, representante de la empresa Nazca Diseño Imagen SAS, quien asegura que le quedaron varios trabajos de señalización que estaban estipulados en el contrato y le adeudan el 15% de los dineros pactados.

"El contrato que se hizo fue a inicios del año 2020 de toda la señalización de los muelles nacional e internacional del aeropuerto. Entregamos el Check In y el muelle nacional antes del cierre por la pandemia, pero con el compromiso de entregar el muelle internacional cuando se reanudara", dijo Correa.

Añadió que, "tengo algunas señalizaciones listas en la bodega y otras quedaron en el aeropuerto sin instalar, pero nunca nos volvieron a llamar para reanudar el trabajo y nos quedaron debiendo el 15% del monto total del contrato".

La representante de Nazca Diseño Imagen SAS aseguró que, "les dije que tenía las señales que estaban listas, que se las enviaba para que las instalaran y me la pagaran para que haya una uniformidad de las señales, pero me dijeron que no. No sé cual es la empresa nueva que contrataron para continuar con el trabajo que hizo falta".

"Lo que hicimos para muelle internacional que tengo en la bodega es perdido porque eso no se puede usar en otro proyecto debido a que estaban especializados para el aeropuerto de Barranquilla. Son empresas que uno piensa que no tiene esos problemas, y por esos trabajamos confiados", explicó Pilar.

Lea también: Concesionario del Cortissoz le responde a la ANI: $610.000 millones para obras son hasta 2035

Los representantes de las empresas aseguraron que nadie quiere darle una respuesta a la solución del pago de los dineros. "La ANI nos dice que no es con ellos, el Grupo Aeroportuario del Caribe dicen que tampoco, porque ellos contrataron a Nuevo Aeropuerto de Barranquilla SAS, como dicen por ahí: se están tirando la pelota", sostuvieron.