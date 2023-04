¿Qué está pasando en San Andrés?: Crisis económica ha disparado la inseguridad  

La crisis económica por la que atraviesa la isla de San Andrés que pasó de tener 34 vuelos diarios a ocho, generando una significativa disminución de visitas de turistas y pérdidas que superan los 75 mil millones de pesos, ha exacerbado los problemas sociales en la Isla.

Según denunció en RCN Radio la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz, la noche anterior se registraron dos homicidios, situación que se ha vuelto el pan de cada día, según ella, porque los jóvenes ante la falta de empleo han sido absorbidos por la delincuencia.

“El costo de la vida es alto, no hay empleo, no hay oportunidades para los jóvenes que no tienen motivación, el salario que ganan no les alcanza para nada. Todas estas cosas los han llevado a apegarse a la delincuencia y en San Andrés se encuentran todas las bandas delictivas, los rastrojos, las águilas negras, se presentan extorsiones, hay desapariciones, ajustes de cuenta por el narcotráfico, la situación es insostenible”, indicó la Congresista.

Lea también: El país podría quedar en manos de la Cabal: Esteban Santos y su rifirrafe con María Fernanda Cabal

Dijo además que la isla se ha convertido en un mercado de armas, y que pese a que ha insistido al Gobierno en la necesidad de tomar acciones urgentes, no han sido diligentes.

“El Gobierno nacional debe poner atención a esto y motivar más al Gobierno departamental a ver que hacemos. He tratado que con el Ministerio de Defensa nos sentemos a repensar la situación, pero nadie pone atención y cada día se sigue agravando”, puntualizó.