¿Qué hacía supuesto palabrero wayúu en una emisora de Valledupar?

Las directivas del Sistema Radial de Cardenal, emisora de Valledupar donde en uno de sus programas dirigidos Fabio Zuleta en donde se habló de manera ofensiva contra la mujer wayúu, aseguran que "fue sospechosa la presencia del supuesto palabrero wayú en las instalaciones de la emisora".

"Él llegó acá que porque tenía una importante denuncia en relación a la comunidad indígena, precisamente por la explotación sexual de sus mujeres", aseguró uno de los trabajadores de la emisora.

“Se le permite el acceso y una vez ingresa, Fabio Zuleta quién dirigía un espacio en nuestra cadena, aprovecha para entrevistarlo que porque según él, quiere que el señor que dice ser indígena haga parte de su repertorio de chistes que incluyen a esta comunidad", aseguró Ismael Fernández.

"Empieza el programa y de repente inician los comentarios fuera de contexto sobre la prostitución de niñas wayúu con un tono muy vulgar, por lo que el operador del programa me lo hace saber y lo que hacemos es que como es un programa grabado, no lo emitimos al aire. Al siguiente día, y es lo que más me resulta extraño, él llega furioso a reclamarme por qué no emitimos el espacio”, contó Ismael Fernández, Director del Sistema Cardenal.

Según los productores en turno, la estadía del palabrero wayú causo cierto rechazo entre el equipo que presenció la entrevista, por eso en señal de alerta llamaron a la gerente de este medio de comunicación, para advertir sobre los términos que tanto el humorista, como el supuesto indígena habían utilizado en ese espacio de entretenimiento.

“La gerente que también es guajira, se indignó con esta grabación y de inmediato fue censurada, aclaramos que los dirigentes de este Sistema Radial somos oriundos de La Guajira, con esposas e hijas de esta región y lamentamos estas declaraciones tan denigrantes, entorno a nuestras mujeres de la etnia”, agregó el director.

Cabe destacar que según la dirección de la estación radial, desde el mes de diciembre habían acordado con Fabio Zuleta, que todos los programas fueran grabados, precisamente porque habían sido objeto de varias denuncias, por los temas sensibles a los que hacía alusión el humorista durante sus emisiones.

Las directivas de la cadena radial de Valledupar, están prestos a cualquier llamado de las autoridades entorno a este tema, aunque reconocen que la entrevista se hizo en sus instalaciones, están recopilando las pruebas para probar que nunca se emitió tal contenido en contra de las mujeres de la comunidad wayú.