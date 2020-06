¿Qué pasa con los cuerpos de fallecidos por coronavirus en Cartagena?

En Cartagena continúan las denuncias por la decisión de cremar los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19. Los familiares manifiestan que desconocen cuáles son los protocolos y que no han recibido acompañamiento por parte de las autoridades de salud.

La última denuncia se presentó en la Clínica San José de Torices, donde un cuerpo permaneció un poco más de 50 horas a la espera de ser recogido.

"Apenas sobre las 10:30 de la mañana de este seis de junio fueron a recoger a esta persona. No se están dando los tiempos pertinentes, no están cumpliendo con lo establecido”, dijo Julio Medina, representante de una veeduría de la salud en Cartagena.

Les También: En Cartagena hay acumulación de cadáveres por demoras en pruebas de COVID-19

Por su parte, Andrés Ochoa, también representante de la salud, dijo: “Por este tipo de situaciones, los familiares de los fallecidos no encuentran la forma de darle cristiana sepultura a cada una de estas personas; esto se debe al retraso en la toma y resultado de pruebas, cualquiera que sea el motivo de defunción”.

Los familiares de este caso manifestaron que incluso, luego de recibir el cuerpo, les dijeron que tenían que pagar dinero: "Me dicen que tengo que pagar $150.000 para darle cristiana sepultura, pero nosotros no tenemos dinero, entonces me pide solo $60.000 para cerrar la bóveda, pero le dije que no le iba dar ni un solo peso".

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se envió un mensaje a la ciudadanía con el propósito de que conozcan sobre la disposición final de cadáveres que han sido portadores de covid-19.

Puede Interesarle: Cartagena no se preparó en tres meses para enfrentar la pandemia: IPS

“Según el protocolo del Ministerio de Salud, existen dos formas de disposición final de los cadáveres, uno es la cremación y el otro es la sepultura como todos los conocemos”, aseguró Efraín Espinosa, director Operativo de Aseguramiento y encargado del área de Prestación de Servicios.

El @DadisCartagena reponde qué pasa con cadáveres de fallecidos por #COVID19. La reacción se da por las continuas denuncias de familiares, sobre la disposición final de los cuerpos pic.twitter.com/OpzVnCKnqJ — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) June 6, 2020

El funcionario explicó que quien tiene que dar la autorización de cremación o sepultura son los familiares.

"No puede haber cremación sin autorización de las familias. Es importante que quede claro que la recomendación del Ministerio de Salud es la cremación, pero si los familiares no lo desean, solo deben anunciarlo. También se debe aclarar que no se permitirá ningún tipo de ritual religioso o ceremonia alrededor de estos fallecimientos, con el fin de evitar contagios”, precisó.