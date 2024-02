¿Qué pasará con el peaje de Turbaco? Agencia Nacional de Infraestructura responde

La Alcaldía de Turbaco en Bolívar desarrolló la reunión de mesas de discusión para la construcción del Plan de Desarrollo del municipio.

En medio del evento, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello declaró: "estoy feliz porque el peaje de Turbaco llegó a su final". Estas declaraciones causaron furor en la población bolivarense, llegando a generar una distorsión en la información que generó la falsa noticia del desmonte de la caseta del peaje, que se encuentra en la vía que comunica al municipio con la ciudad de Cartagena.

Por tal razón, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) manifestó lo siguiente por medio de su cuenta de X: "el Ministerio de Transporte expidió la resolución 20243040005795 del 15 de febrero de 2024, donde se prorroga la suspensión del cobro de las categorías I y II de la Estación de Peaje Turbaco, localizada en el PR96+500 del trayecto Cartagena – Turbaco".

Y agregaron: "por esto, desde la ANI queremos aclarar que la información que está circulando sobre el levantamiento de la caseta del peaje Turbaco es falsa".

¿Qué desató los rumores?

Durante la mañana del sábado, 24 de febrero, el ministro de Transporte, William Camargo, junto al gobernado de Bolívar, Yamil Arana, desarrollaron una mesa de trabajo en la ciudad de Cartagena, donde abordaron temas de infraestructura vial para el departamento.

En el evento, el jefe de cartera dio a conocer detalles sobre el contrato de construcción de la Autopista del Caribe, que conecta al Atlántico con Bolívar, manifestando que algunas de las obligaciones de la concesionaria serán desactivadas.

Entre tanto, al momento de preguntarle al ministro sobre el peaje de Turbaco, Camargo aseguró que la concesión empezó a tener un déficit de recursos que la está haciendo inviable. "En lo personal no soy optimista de que el proyecto pueda hacerse bajo el esquema concesionado, es un ejercicio que tenemos que revisar con la ANI (...) pero lo que inicialmente indican los indicadores, es que la concesión bajo el esquema inicial que se había previsto ya no es viable porque no tiene recursos".

Tras las declaraciones del jefe de cartera, la alcaldesa del municipio, aseguró que, "ahora mismo es materia de estudio si este podría quedar simplemente como una alternativa mantenimiento mínimo para la vía".