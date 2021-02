Quemas descontroladas habrían causado incendio forestal en el Parque Isla de Salamanca

Tras una verificación adelantada en el terreno afectado, se pudo establecer por parte de las autoridades que fueron más de 12 hectáreas de planta endémica enea, la que fue consumida en el incendio forestal del fin de semana en el Parque Isla de Salamanca, acción posiblemente originada en el manejo de quemas descontroladas.

El capitán Alan Bocanegra, comandante Operativo de Bomberos de Sitionuevo, en Magdalena, entregó detalles de la actividad realizada.

“Estuvimos haciendo un recorrido de todo el sector que se quemó, que fueron 12 hectáreas de enea, no hubo riesgos de mangle; había algunos puntos calientes que podían reactivar el incendio, entonces se tomaron las medidas necesarias que lo liquidaron totalmente”, indicó el oficial.

En contexto: Reportan nuevo incendio forestal en el Parque Isla de Salamanca

La conflagración se pudo iniciar por la acción irresponsable de personas que ingresaron al terreno y dejaron al descuido fogatas o quemas artesanales, las cuales, por efecto del viento, se propagaron hasta consumir más espacio; problemática que se va a tratar directamente con la comunidad.

“El 25 de febrero tenemos una reunión con los moradores del Parque Isla de Salamanca, con los moradores de la Isla 1972, San Joaquín, Pensilvania y 1998, para socializar con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la resolución de la prohibición de las quemas; vamos a hacerles entender a la gente, que si queman no le vamos a dejar un mundo sano a nuestras generaciones, que vienen detrás de nosotros”, explicó el oficial.

No obstante, la mayoría de emergencias por quema de bosques, no se origina por las familias que habitan en el área protegida.

“La mayoría de incendios que se presentan, no es por los moradores del parque, son visitantes que entran; entonces es ahí cuando va a entrar la Policía a hacer su control; hacia eso se está apuntando. Nosotros, como no somos autoridad, no podemos decir, usted no puede entrar aquí, ya la autoridad se encargará de ese asunto”, agregó el jefe de operaciones de la cuadrilla de emergencia.

Lea además: Barranquilla propone adquirir equipo aéreo permanente para combatir incendios forestales

La estación de bomberos ya cuenta con un sistema de drones para detectar desde el alto, los puntos calientes de las quemas, actividad que cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea, no obstante, se requiere de otros dispositivos, para detectar el movimiento de quienes acceden al parque.

“Nosotros estamos apuntando a buscar un sensor de calor que pueda identificar a las personas que están realizando esta labor, hacia eso apunta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sitionuevo. Estamos buscando la licencia con la Aeronáutica Civil y obviamente que hay que pedir los permisos necesarios para realizar esas maniobras”, puntualizó el capitán Alan Bocanegra.

El último incendio que afectó el follaje del área protegida se presentó en el sector de La Alberca, en el mes de agosto de 2020.