Quién es Amparo Regino, la mujer más alta del Caribe

Amparo Regino Navarro, de 19 años, vive en Soledad, Atlántico, y es con considerada como la mujer más alta del Caribe. En los lugares públicos no puede pasar desapercibida, debido a que el promedio de estatura de las mujeres es de 1,60 metros.

Amparo es estudiante de Trámite Aduanero en Barranquilla. En redes sociales tiene muchos seguidores, ya que llama la atención su belleza y estatura.

La joven desde que nació siempre ha tenido un peso y una estatura atípicos, pero sus padres nunca pensaros que podría llegar a ser la mujer más alta del caribe. Su padre mide 1,85 metros, y su madre más de 1,70 metros.

“Ya me acostumbre a que la gente me mire, y hasta me digan cosas. Para mí eso es normal”, le dijo Amparo a El Tiempo.

No utiliza tacones, ya que prefiere la comodidad, además porque no necesita verse más alta.

Cuando se sube en los buses le toca irse hasta la última silla para poder sentarse más cómodamente. “Las piernas no me caben, en especial en esas busetas pequeñas. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”, expresó.

A sus 19 años ha tenido pocas relaciones sentimentales, pero actualmente tiene un novio que mide 1,74 metros. “Cuando vamos por la calle no falta que diga algo, pero normal, yo me siento bien con él”, indicó.