Quiero hacerle un museo a mi hijo: madre de Anthony Zambrano

"Siento alegría, dicha, felicidad y orgullo, pero a la vez no sé ni qué sentir, pero me siento plena porque él me ha cumplido todo lo que me ha prometido", indicó la madre.

Entre un alto número de periodistas y vecinos, doña Miladys pudo hablar con su hijo a través de videollamada, una hora después del triunfo. Le mostró que sus amigas, las vecinas, estaban celebrando también la victoria, y a pesar de sus nervios le repitió lo mucho que lo ama.

"Papi, yo sé que tú corres por mí, gracias por ese regalo tan grande, que me regalas que me dice ese orgullo que le acabas de dar a Colombia entero", le dijo a través de la llamada vía internet.

Y es que los días de nervios no terminan para esta entregada madre. Ella confía en que su hijo pueda ganar una segunda medalla en estos Juegos Olímpicos, mientras recuerda entre lágrimas los días en los que Antony competía descalzo, sin zapatos, hasta cuando fue bicitaxista para ayudarle a pagar los gastos de la casa. Es por esto que ahora la que promete en esta historia es doña Miladys, para hacerle un museo que cuente la historia de superación de su hijo.

En este incluiría el par de zapatos que le regaló su primer entrenador Orlando Ibarra, pues sus primeras carreras las corrió descalzo. Además, también estaría el primer par de zapatos que ella pudo comprar y que eran de segunda mano.

Entre otros elementos, también estaría toda la medallería que ha ganado, la cual ella conserva en sus cajas originales. "Ahora me prometió comprar una casa grande, con mucho espacio, donde adecuaré un cuarto para ese homenaje", apuntó Miladys.