“Quinientos”, el héroe náufrago de Providencia que duró cinco días perdido en el mar

“Quinientos” o “Quintal”, como se conoce en la isla de Providencia a Rafael Romero un pescador de 74 años de edad, salió a faenar en una mañana despejada de diciembre de 2021 y no regresó, el motor de su pequeña lancha se averió y lo dejó a la deriva durante cinco días, hasta cuando fue rescatado en aguas de territorio nicaragüense.

Le puede interesar: Antony Santos el Henry Ford colombiano que fabricó el primer carro eléctrico criollo…

“Quinientos” es un personaje en Providencia, siempre está alegre, todos lo quieren, se denomina así mismo como el náufrago milagroso, es muy creyente y siempre menciona a Dios. Su apodo data del año 1965, trabajaba en un colegio en la isla de San Andrés y alguien lo llamó “quinientos”, al día siguiente lo volvieron a llamar “quinientos”, una profesora preguntó quién era “quinientos” , y así se quedó.

Recuerda que ese día decembrino cuando se fue de pesca, a las once de la mañana la máquina de su embarcación se detuvo , no arrancó más pese a los esfuerzos por encenderla, se quedó solo en medio de la nada, lo único que llevaba era una botella de agua que consumió esa misma noche.

Pero según relata, nunca se desesperó ni perdió la fe, “Dios no me va abandonar”, repetía. Dice que no sentía hambre, que la pasó chévere; “en la noche la luna era brillante y en el día el sol quemante”. Cuando sentía sed se echaba agua del mar con la gorra que llevaba, lo único que le preocupaba era que un barco grande lo embistiera.

Romero duró cuatro noches en altamar hasta cuando al día siguiente, en la tarde, vio una lancha en la distancia y alzó los brazos pidiendo ayuda, los pescadores se acercaron y le contaron que estaba en aguas de Nicaragua , pero por la distancia no podían llevarlo a Providencia donde muchos lo daban por muerto. Al día siguiente fue remolcado hasta la isla del Maíz en jurisdicción nicaragüense .

Estando allí se enteró que tenía familiares en el vecino país, a quienes no veía hace 45 años, una sobrina lo llevó al hospital donde lo examinaron y lo hidrataron. Cuatro días después fue devuelto hasta el meridiano 82 en la frontera colombo- nicaragüense, en el lugar un barco nacional lo recogió para llevarlo a Providencia donde fue recibido como un héroe.

Le puede interesar: El eterno Henry Fiol

Los invitamos a escuchar a continuación en el Podcast Croniqueando con Jairo Tarazona, el episodio de esta semana: “Quinientos”, el héroe náufrago de Providencia que duró cinco días perdido en el mar