Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma, busca millonaria indemnizado

El polémico exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, presentó una demanda el pasado 8 de julio en contra de la alma mater, con la que exige pagos de salarios e indemnización por despido indirecto por la cantidad de 7.366 millones de pesos.

Ante este hecho el abogado de la Uniautónoma Rafael Pacheco, calificó de increíbles y absurdas dichas exigencias, pues afirmó que el exrector aún sigue vinculado a la investigación por presuntos actos de corrupción en la universidad.

Le puede interesar: Procuraduría ordena suspender al Contralor de Barranquilla

"La situación de Vargas Lamadrid no ha sido definida, él está en libertad por vencimiento de términos, lo cual no quiere decir que él no es responsable. Por esta razón, no podemos creer que él esté pidiendo dicho dinero", afirmó Pacheco.

Por otro lado, el jurista afirmó que avanza otra denuncia en contra de Vargas Lamadrid que tiene que ver con la presunta venta de unos inmuebles de la institución.

"Esto se estará manejando próximamente ante la justicia y esperamos la imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento", agregó.

Cabe recordar que Vargas Lamadrid está envuelto en un escándalo por presuntos actos de corrupción que generaron un desfalco en la universidad por unos 16 mil millones de pesos.

Lea además: Denuncian presunto intento de saqueo a la mansión de Alex Saab en Barranquilla



El pasado mes de mayo, el exrector de la Uniautónoma quedó en libertad por vencimiento de términos, por orden del juez tercero penal del circuito con función de garantías de Barranquilla.

"Mi representado continúa vinculado al proceso penal y comparecerá con la garantías constitucionales que corresponda con el fin que se pueda defender en libertad plena. Él estará dispuesto a acudir a la justicia cuando esta lo disponga", afirmó en su momento el abogado Diego Muñeton.