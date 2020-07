Raptan a una bebé en un hospital de Buenaventura

Operativos de registro y control en diferentes sitios de Buenaventura, adelantan unidades de la Policía, para dar con el paradero de una bebé que fue raptada del Hospital Luis Ablanque de la Plata, ubicado en el barrio el Jorge, comuna cuatro del puerto.

Conforme a las primeras informaciones entregadas por la abuela de la menor, la mujer que se fue con la criatura, vestía una blusa color mostaza, y es de piel trigueña y con un promedio de edad de 35 años.

Cuenta la abuela de la bebé que "la mujer estaba sentada a mi lado, luego me toca pararme para dirigirme a un sector del hospital, en vista de que la vi sin mala intenciones, porque estábamos conversando ya un buen tiempo, le pido que me tenga un momento la bebé, me muevo al sitio donde iba y al regresar la mujer ha desaparecido junto con la criatura".

Ante la consternación y el desespero, la adulta mayor, al no hallar en el sitio a la mujer, junto con su nieta, reporta el hecho al encargado de la seguridad, quien alerta a las autoridades y se inicia una maratónica búsqueda que hasta el momento no ha permitido dar con el paradero de la bebé.

Por su parte, el comandante de la Policía, coronel Mario Jorley Vargas, aseguró que “hacia las 3:30 de la tarde recibimos comunicación, por parte de las directivas del Hospital Luis Ablanque de la Plata, denunciando el rapto de una bebé, al interior del mismo, reaccionando de inmediato con las unidades disponible, con el objetivo de adelantar las pesquisa y posterior captura y rescate”.

De la misma forma, agregó que “por el momento, el hecho es materia de investigación y esperamos en un tiempo prudente dar con la bebé, teniendo en cuenta que ya tenemos el retrato hablado y las imágenes de seguridad del sitio que permitirán precisar con la acusada del rapto”.

Las autoridades adelantan un plan candando en la ciudad, para dar con el paradero de la mujer que se llevó a la bebé.