Reactivación turística en Providencia sigue en el limbo tras un año del huracán Iota

La devastación por cuenta del huracán Iota dejó fuera de servicio toda la oferta hotelera, alojamientos, posadas nativas y turísticas, que resultaron destruidas por completo.

Pero, no solo es la reconstrucción de establecimientos de hospedaje, sino que el Gobierno Nacional ha tenido que avanzar en este año en temas de agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y agricultura, de la mano de las entidades encargadas, para poder reabrir este sector.

De ahí que la apertura de la actividad hotelera se prevé para Semana Santa en abril del 2022. Todo este tiempo, desde el paso del huracán, los prestadores de servicios turísticos quedaron sin trabajo y debieron dedicarse a otra actividad para sobrevivir,

Anderson, un buzo que prestaba sus servicios al turismo de buceo, debió migrar a otro trabajo. “Yo trabajaba anteriormente en una tienda de buceo, pero como no hay turistas, me tocó irme a trabajar a un taller de mecánica para poder comer”, expresó.

De la misma manera, la señora Lona Cecilia dijo que “desafortunadamente hay mucha gente que no tiene trabajo, pues Providencia depende del turismo y lo poco que nos ha podido ayudar la Alcaldía, ya hay poca gente trabajando porque la Alcaldía no alcanza a dar trabajo a toda la gente, por eso extrañamos el turismo”.

Muchas de estas personas no han podido levantarse porque lo perdieron todo. “Yo me quedé solo con la ropa que tenía esa noche, porque llegó el huracán y me encontró sola con mi hijo, yo perdí absolutamente todo, todo, todo”, dijo entre sollozos la señora Norly Robinson.

Actualmente, se han incrementado las muertes y contagios por covid-19 en el municipio, lo que ha derivado en el cierre de muchas actividades.

Cecilia Henry fue reflexiva al decir que "por descuido de algunos de nosotros en el momento presentamos aumento de covid19 otra vez, así es que tenemos que cuidarnos, somos gente luchadora y tratamos de subsistir de alguna manera”.

Un total de 54 establecimientos de turismo para reparación de infraestructura iniciaron obras en octubre, las once primeras se entregan en diciembre.

Siguen con poca actividad agencias de viajes, establecimientos de alquiler de vehículos, alojamientos y hospedajes, sector de la gastronomía y similares.