Reaperturas son fundamentales para mejorar la salud mental: Foro Héroes de la Salud

En Barranquilla desde finales de julio comenzó una reapertura gradual de los diferentes sectores económicos debido a las tasas favorables de la pandemia del Coronavirus.

Esta reactivación de sectores, según el secretario de Salud de Barranquilla Humberto Mendoza, sirvió para mejorar la salud mental de muchos ciudadanos que venían presentando afectaciones por el aislamiento desde el pasado mes de marzo.

"Las aperturas son parte esencial para la salud mental y además finalice un aislamiento que termina siendo una afectación para los ciudadanos. Es por eso que poco a poco hemos dado reapertura a los sectores pero siempre con el mensaje de no relajarnos porque podemos volver a contagiarnos", dijo Humberto Mendoza.

Toda esta reactivación gradual se debe a la cifra altísima de recuperados que son un poco más de 35 mil de los 37 mil que se han contagiado desde el 17 de marzo cuando se presentó el primer caso en la capital del Atlántico.

Barranquilla fue una de las ciudades de Colombia que superó el primer pico de la pandemia entre los meses de junio y julio, y que actualmente el 93 por ciento de los contagiados han superado la enfermedad del coronavirus.

"La adaptación del cambio de los ciudadanos muestran que hay autocontrol. Poco a poco entramos en una nueva normalidad que implica autocuidado y bioseguridad. Tenemos una inmunidad de rebaño alta", manifestó el funcionario.

Humberto Mendoza, destacó la planeación que se trabajó con el sector privado para lograr combatir las afectaciones de la pandemia.

Además dijo que gracias a esta labor Barranquilla hoy por hoy tiene unas cifras favorables con relación a contagios y a letalidad.

"Después de tener un pico de contagios en junio comenzamos una disminución y ahora estamos en cifras favorables con el 93 por ciento recuperado, el 4 por ciento del uso hospitalario con 27 pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. Y con una letalidad actual de 1.2 por día, en el mes de septiembre hemos tenido 6 días sin fallecimientos por Covid", explicó el funcionario.

Por su parte el doctor Dieb Maloof, médico neurocirujano y director de la Clínica la Misericordia, quien sobrevivió a la enfermedad, narró cómo influyó el coronavirus en su vida y lo aprendió luego de este duro proceso.

"Cuando desperté luego de estar entubado, me sentía desubicado de tiempo y espacio. Luego veo a más de mil funcionarios de mi organización llorando y emocionados, allí pensé que sí valía la pena el sentimiento hacia una vida que vale muchísimo", sostuvo Maloof.

Por otro lado, el médico estuvo de acuerdo en que la salud mental será un tema de gran importancia cuando la pandemia finalice.

"En nuestra clínica tenemos un plan de rehabilitación pulmonar, física y mental en cuanto al tema depresivo y psicótico que puede traer consigo esta enfermedad. El tratamiento de la salud mental va a ser fundamental en la pos-pandemia", afirmó el doctor Maloof.

A su turno, el doctor Luis Escaff Jaraba, médico oftalmólogo y director de la Clínica Oftalmológica, narró su experiencia como uno de los primeros pacientes de Covid-19 que hubo en Barranquilla, quien además fue diagnosticado con H1N1.

"Tuve la mala fortuna de ser uno de los primeros contagiados en la ciudad. En marzo me empezó una gripa normal. Comencé con fiebre en la noche y me recomendaron que usara un oxímetro. Así estuve como 5 días y al séptimo tuve que ir a la clínica. Esa misma noche me entubaron. Tuve días muy malos, hasta me daban por muerto", relató el médico.

"Implementaron en mí una droga que no se está usando, cuando me la colocaron eso fue efectivo y empecé a mejorar. Al mes estaba prácticamente recuperado y afortunadamente no presento secuelas de la enfermedad", procedió Escaff.



Desde la academia y la investigación también la ciudad se fortaleció con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar que desde el inicio de la pandemia se prepararon para combatirla.

"Desde la universidad comenzamos a trabajar por la fuerza del atropello de esta pandemia. En conjunto con la Alcaldía Distrital nuestro laboratorio fue uno de los primeros en Barranquilla que comenzó el procesamiento de pruebas, se invirtieron más de mil millones de pesos para poner en funcionamiento el laboratorio de biología molecular y que fue habilitado por el Instituto Nacional de Salud", dijo José Consuegra, decano de la facultad de Medicina de la Universidad Simón Bolívar.

El médico Consuegra añadió que el laboratorio con el pasar de la pandemia se fue fortaleciendo para procesar las pruebas.

"Al comienzo eran 60 pruebas diarias, luego más de 200 y en un mes esperamos procesar más de 600, esto con los elementos necesarios adquiridos con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla".

Otra de las apuestas de la universidad fue la inteligencia artificial donde se crearon varios dispositivos con Macondo Lab.

La Simón Bolívar también padeció una ola de contagios en su recurso humano donde más de 30 docentes y 20 estudiantes de medicina residentes en hospitales resultaron afectados por el virus. Uno de los docentes, el médico Oscar Romero infortunadamente falleció.