Rechazo en Barranquilla a controles por vidrios polarizados en los vehículos

Desde el anucio del retorno de los controles estrictos por el uso de vidrios polarizados en los vehículos, una resolución del Ministerio de Transporte que data de 2003, muchas ha sido las voces de rechazo en Barranquilla.

Aunque el tema del polarizado en los vehículos podría por ser una cuestión de seguridad o privacidad, lo cierto es que ningún ciudadano está exento de salvarse de las amonestaciones económicas por parte de las autoridades si no cuentan con los permisos para ello.

Lea también: Video: hombre se colgó de la ventana de un bus en movimiento al estilo ‘Spiderman’ en medio de una discusión

El concejal Juan Camilo Fuentes calificó el anuncio como un "despropósito" que la Policía en Barranquilla inicie una persecución contras los carros polarizados cuando esa no es la fuente de inseguridad que tiene la ciudad.

"Es absurdo y un exabrupto porque en Barranquilla los polarizados no son la causa de la violencia, están buscando la fiebre en las sábanas. Además, los polarizados en la ciudad no son un lujo sino una necesidad. Buscaremos citar al comandante la Policía Metropolitana por esa medida no tiene ningún sentido", sostuvo.

A su turno, el también concejal Juan David Abisambra, señaló que poner a la gente a pagar unos permisos costosos para poder circular con los vidrios polarizados encarecerán el bolsillo de miles de familias y, sostuvo que no entiende cómo es que si esa medida tiene más de 20 años es ahora que pretenden controlar el tema.

"Estamos en un contexto de elevada inseguridad, por lo que requerimos tener alto polarizado en nuestros vehículos para disuadir a los delincuentes y así protegernos. Asimismo, las condiciones climáticas propias de la ciudad, sumadas a los efectos del cambio climático, nos obligan a tener vehículos con altos niveles de polarizado".

Para Isidro Ruiz, analista en movilidad y seguridad vial, polarizar o entintar los vidrios significa una protección del impacto del sol en la salud de la piel de las personas y eso no representa un “gran riesgo” para la seguridad vial.

Le puede interesar: Preocupación en Barranquilla por reclutamiento de niños y jóvenes para bandas criminales

"Hay personas que por sus ocupaciones profesionales o posición de riesgo los vehículos en los que se transportan deben tener estas condiciones, por temas de privacidad. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro clima, donde ahora en Barranquilla tenemos una temperatura alta, el aire acondicionado de los carros no abastece y los polarizados ayudan a mantener la eficiencia del aire acondicionado".

La Seccional de Tránsito y Transportes de la Metropolitana de Barranquilla señaló que el costo del permiso para la primera vez corresponde a $866.666. La renovación, por su parte, tiene un valor de $649.999 y la solicitud debe realizarse en el comando de la institución en la capital del Atlántico.