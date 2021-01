Reciclador encontró un feto de seis meses en un basurero de Barranquilla

Un macabro hallazgo se registró este domingo en un basurero del barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Un feto de seis meses de gestación fue encontrado dentro de una caja de cartón abandonada en la Cordialidad con carrera 6.



Uno de los recicladores que acostumbra a rebuscar elementos entre los desechos se percató de un feto que estaba envuelto en un trapo dentro de una caja, el cual aún estaba unido a la placenta con el cordón umbilical y rodeado de insectos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre, al notar la situación, alertó a la comunidad de la zona quienes posteriormente avisaron a la Policía a través de la línea de emergencia 123.

Los uniformados de la Policía llegaron hasta el lugar y se apersonaron de la situación. Minutos después, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hicieron la inspección técnica del cadáver y pudieron determinar que tenía 6 meses de gestación.

La comunidad del barrio se encuentra indignada por el lamentable hallazgo y exigen a las autoridades justicia por la víctima.

"La persona que hizo esto no debe ser perdonada por la justicia. Queremos que encuentren a la madre de esta criatura y responda por lo que hizo. Si no quiere tener hijos, fácilmente podía adoptarlo pero no tiene porqué quitarle la vida a un ser que está creciendo dentro de ella. No tiene perdón de Dios lo que pasó ", dijo una de las vecinas del sector.

La Policía, una vez conocido el hallazgo, procedió a ubicar a la madre responsable del crimen a través de la cámaras de seguridad del sector para que responda por los hechos.