Reconocido cantante de vallenato fue herido por arma de fuego en el rostro en medio de un robo

El cantante de vallenato y empresario Felipe Díaz Gámez, fue víctima de un atraco en Valledupar, del que resultó gravemente herido por cuneta de un disparo en su cara.

Según comentó el dueño de restaurante Frutopping de esa ciudad, él se encontraba poniéndose un disfraz llamativo para ir a felicitar a su sobrina por su cumpleaños, cuando delincuentes llegaron a su negocio y aunque no forcejeó, le propinaron el disparo y se llevaron todas sus pertenencias.

Puede leer: Es para indignarse: padre es baleado frente a su hijita en medio de un atraco

"Mi vida volvió a empezar ayer con un disparo en la boca mientras estaba dentro de la mascota Frutopping, quiero aclarar que no forcejé yo estaba dentro de mi dummy donde no se puede ver casi que nada, yo solo escuche que le gritaban a mi esposa y me puse nervioso por no entender qué pasaba ahí afuera", escribió en un post de su cuenta de Instagram.

El hecho, que ocurrió al frente de una fiesta de niños, al frente de su esposa y de su hermana menor, hace parte de uno de los tantos actos de inseguridad que se registran en Valledupar y en Colombia.

"Me dirigía con mi esposa a felicitar a mi sobrina Laurita en 'Casimiro Maestre', un barrio de Valledupar, azotado por la delincuencia, el mismo barrio que me ha visto crecer como emprendedor, y donde hay tantos jóvenes universitarios que a diario son atracados a las afuera de la Upc", agregó.

Por la gravedad de las heridas, Díaz tuvo que ser trasladado rápidamente a la clínica Laura Daniela de la capital del Cesar, donde se sometió a una cirugía de reconstrucción.

Lea también: La delincuencia no para: se robaron 15 computadores de escuelita en Sibaté