"Red pública hospitalaria del Magdalena está en coma": gobernador

Nueve de los 25 hospitales en el departamento el Magdalena se encuentran en malas condiciones físicas, así lo confirmó el gobernador Carlos Caicedo en el encuentro con el sector salud y los entes de control, lo que equivale al 36% de la red pública hospitalaria en este departamento.

Luego de un minucioso estudio de la infraestructura, las autoridades indicaron que 12 de los centros asistenciales se encuentran en regular estado y solo 4 están en óptimas condiciones.

Por su parte el informe financiero destacó que la cartera total por cobrar asciende a $185.000 millones de pesos, se evidenció que el pasivo total es de $200 mil millones de pesos, de los cuales $115 mil millones se adeudan a los hospitales de niveles 1 y 2, y $85 mil millones corresponden al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, el 52% de la cartera es mayor a 360 días, además, la red presenta 502 procesos judiciales en contra.

La administración departamental también informó que de las 80 ambulancias habilitadas en los hospitales, el 71% no funcionan adecuadamente, solo 23 tienen un buen estado, 33 están en regulares condiciones, mientras que 30 presentan un evidente deterioro.

Una muestra de esta situación se registra en el municipio de Nueva Granada, cuyo hospital cuenta con 3 ambulancias 2 están en el taller y 1 está dañada, en Tenerife, el hospital solo cuenta con tres ambulancias, dos terrestres están en mal estado y 1 fluvial que no funciona.

Para superar la crisis, la Gobernación luego de una reunión con los gerentes, entes de control y el sector salud anunció en rueda de prensa que creará la Unidad de Intervención en Salud Hospitalaria, enfocada a la gestión administrativa, operativa y financiera.

“Hay un déficit de 686 camas, de las cuales hay un faltante entre UCI y Cuidados Intermedios de 477 camas, ante estas y muchas situaciones elaboramos un plan de mejoramiento de la Red hospitalario”, indicó Carlos Caicedo.

La Gobernación también afirmó que se creará la Unidad de Intervención en Salud Hospitalaria, enfocada en la gestión administrativa, operativa y financiera para ello se trabajará de forma articulada con las secretarías de Salud municipales y los gerentes de cada uno de los hospitales.

Esta intervención gubernamental también le apuesta a la implementación de políticas administrativas departamentales en salud pública con los territorios y busca potencializar el uso racional de los recursos.

Este informe, junto con el Plan de Mejoramiento de la Red Hospitalaria, fue presentado por el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, ante el contralor departamental Carlos Cabas, los gerentes de los hospitales de primer y segundo nivel, y los medios de comunicación.