Una bebé de 13 meses fue rescatada en interior de una vivienda en el barrio Pie de la Popa en Cartagena, en procedimiento desplegado por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, junto a la Comisaría de Familia.

La madre de la menor interpuso la denuncia que declaraba que hace tres días el padre biológico de la bebé se la arrebató a la fuerza, en el barrio Nelson Mandela, intimidándola presuntamente con arma de fuego, impidiéndole ver nuevamente a su hija.

“Esta diligencia se hizo en el sector El Toril en el Pie de la Popa, con el fin de ir en búsqueda de una bebé, quien se encontraba el día domingo en su vivienda, y posteriormente llega su padre biológico y la intimada con un arma de fuego, arrebatándole a la bebé, él se la lleva para su casa y le dice a la mujer que no iba a ver más a la niña, por lo que se hizo necesario esta diligencia”, dijo el teniente Andrés Castro, jefe de protección de infancia y adolescencia de la policía en Cartagena.

El padre de la menor fue capturado en flagrancia y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de ejercicio arbitrario de la custodia, a la espera de las audiencias ante un Juez de Control de Garantías.

“Invitamos a todos los padres de familia a que cada vez que tengan alguna situación con su pareja, no tomen la decisión particular de llevarse a sus hijos, y no permitirle ver a la menor posteriormente, ya que evidentemente están cometiendo un delito”, dijo el oficial

Luego del rescate, la menor fue puesta bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.

En menos de una semana, la policía metropolitana de Cartagena ha rescatado a dos menores de edad, la primera de ellas con 20 años de nacida.