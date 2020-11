Tras el rescate, el ciudadano italiano anunció que salió de San Blas rumbo a Guatemala. "Paré en San Andrés para tomar un poco más de diésel y arreglar una batería que se daño".

"A San Andrés llegaron dos huracanes (...) el Iota me desanchó el barco, el barco se dobló mucho, ingresaba mucha agua, la Armada llegó muy rápido y me sacó del barco, con vientos a 60 nudos, me dio ropa seca y me trató muy bien. Es increíble", agradeció el italiano.

Las autoridades hicieron un llamado a todas las personas que se encuentran en San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se sigan resguardando de las fuertes lluvias y vientos puesto que el huracán seguirá causando estragos.

Las personas que viven en Providencia actualmente se encuentran incomunicadas.