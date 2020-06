Restaurante habría violado restricciones de atención al público en Galapa

Una nueva polémica se registra en el departamento del Atlántico, esta vez en un restaurante del municipio de Galapa que se encontraba operando al público sin contar con ningún permiso por parte de la Administración Municipal.

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus no se ha habilitado la prestación de servicios de estos establecimientos, solo se les tiene permitido realizar domicilios sin hacer el consumo en el sitio.

Sin embargo, un ciudadano de este municipio grabó un video donde se observa que el restaurante está abierto al público, violando todas las medidas establecidas por la administración municipal.

El denunciante aseguró que los propietarios del restaurante son amigos de personas que le otorgaron un permiso, mientras que su negocio está en quiebra porque no puede ofrecer sus servicios.

En el video se observa que un secretario de la Alcaldía de Galapa se encuentra comiendo con otra persona en una de las mesas.

"Este restaurante vendiendo comidas aquí, mientras otros no podemos hacerlo. Aquí está el director de Tránsito comiendo sin problemas, y a mi me lo prohíben. Esto es igualdad, a mi me echan la Policía porque pongo una mesa, la ley es para todo el mundo", dice el hombre en el video.

Por su parte el alcalde de Galapa, José Fernando Vargas, indicó que una vez conocido el video, se iniciará una investigación para establecer porque este restaurante estaba abierto al público, y con relación al funcionario anunció que habrá un proceso disciplinario, y tendrá que explicar su versión.

"Supimos de este video y de inmediato procedimos a investigar porque este restaurante estaba abierto al público cuando está prohibido, deben demostrar de donde obtienen este permiso y se procederá al cierre del establecimiento. Con relación al funcionario se le hará un control disciplinario, se escuchará su versión de los hechos", explicó el alcalde municipal.

El mandatario resaltó que "si el funcionario no tiene una excusa valedera deberá dejar el cargo por actuar en contra de los actos administrativos establecidos por el Gobierno Nacional".

La Administración Municipal hizo un llamado a todos los habitantes de esta población a acatar las normas para evitar la propagación del virus, y además para que no sean sancionados según lo estipula la ley.