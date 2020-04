Restaurantes del Centro Histórico de Cartagena han perdido $6.000 millones por cuarentena

Durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente, Iván Duque Márquez, propietarios de restaurantes en el Centro Histórico de Cartagena aseguran que han perdido más de 6.000 millones de pesos, en un mes.

Según Alejandro Ramírez, propietario de un restaurante en el Centro Histórico de Cartagena, “por muy bien administrado que se puede tener el dinero, se aguanta un mes más, pero de ahí ya no pasa, estamos atados de manos por cualquiera de los lados”.

Indicó que “el Gobierno piensa que todos podemos hacer domicilios y no es así. Hay conceptos de restaurantes que no pueden hacer este tipo de actividades, entonces, hay muchos de nosotros que no podemos trabajar así desde hace más de mes y medio”.

Agregó que, “vemos con gran preocupación que no nos hayan tenido en cuenta, ya que no han salido protocolos o decretos a nuestro favor. Tenemos problemas con los arriendos, en la ciudad, el sector turístico, estos lugares son extremadamente costosos y si no se vende, pues no se puede seguir pagando, en promedio son unos 20 millones de pesos lo que podría costar un arriendo”.