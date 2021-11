Restaurantes y bares en Cartagena califican de inconveniente exigencia de carné anticovid

Tras la implementación de la medida sobre la exigencia del carnet de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a algunos establecimientos de comercio, a mayores de 18 años de edad, propietarios y gerentes de restaurantes, bares y discotecas, manifestaron su inconformidad porque aún no hay claridad sobre lo establecido.

“No estamos preparados, no fuimos consultados en ningún momento, por parte de las autoridades, para llevar un plan mancomunado, como en su momento se hizo con el proceso de reactivación. Además, no nos tuvieron en cuenta y hay varios vacíos dentro de estas circunstancias, cómo nosotros vamos a atender a nuestros clientes de diferentes partes del mundo, nosotros cómo sabemos si están mostrando un carnet que es válido en otro país”, manifestó Alejandro Sarasti, miembro de la junta directiva de Asobares.

Agrego que, “es muy inconveniente, esto va en contra de todo, nosotros estamos de acuerdo con el plan de vacunación, pero lo que no estamos de acuerdo es la forma cómo se está implementando y sin darnos un apoyo logístico o pedagogía para saber cómo íbamos a proceder en estas circunstancias”.

Entre tanto, Fenalco seccional Bolívar aseveró que acogen la medida establecida por el Gobierno Nacional; sin embargo, exigen claridad sobre las responsabilidades, obligaciones y el tipo de sanciones que puedan afectar a quienes eventualmente no exijan el requerimiento o para los ciudadanos que lo infrinjan.

“El gremio acoge y promueve el cumplimiento de la medida de exigencia del carnet para el ingreso a sitios cerrados y a eventos masivos, sin embargo, hay dudas y preocupaciones que aspiramos que puedan ser resueltas con prontitud, de manera que se facilite el cumplimiento de la medida, por parte de los administradores y de la autoridad”, indicó Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.

“Preocupa que algunas decisiones son trasladadas a los alcaldes y que puedan en un momento determinado ser contrarias al proceso de desarrollo de la reactivación en los territorios”, precisó.

En el caso del restaurante PaloSanto, ubicado en el centro histórico de Cartagena, ya puso en función su logística para cumplir con la medida.

“Estamos apenas comenzando con la idea de empezar a controlar la entrada de turistas y cartageneros, a ellos se les va a explicar que por decreto hay que exigir el carnet de vacunación, sabemos que con la primera dosis es suficiente", indicó.

Indicó que sin embargo, "sabemos que habrá inconvenientes, porque el hecho de restringir la entrada pues muchos se van abstener de salir o muchos van a falsificar el carnet y eso puede repercutir negativamente en nuestros comercios”, sostuvo Mauricio Bedoya, gerente del restaurante PaloSanto.