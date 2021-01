Resaltó que es importante que los colombianos tomen conciencia que si se cuidan están protegiendo a sus familias.

“Si yo me cuido y cuido a mi familia estoy cuidado a todos, por lo que es importante cumplir estas medidas y no relajarnos con esta enfermedad, por lo que tenemos que entender que estamos muy cerca de la vacuna y no podemos seguir contando fallecidos”, sostuvo.

Pumarejo señaló que la clave de la disciplina en Barranquilla, fue el trabajo con los líderes comunitarios con los que salió a caminar, para pedirle a los barranquilleros que usen el tapabocas.

“No es el momento de aglomerarse. Como decían las abuelas, no hay que buscar en la calle lo que no se nos ha perdido”, dijo.

Por su parte el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró en diálogo con RCN Radio que la toma oportuna de las decisiones le permitió disminuir la velocidad de contagio.

“Desafortunadamente este segundo pico nos tocó en un momento en el que hemos tenido mucha movilidad económica y social, todos hemos celebrado, la novena, la Navidad y el Fin de Año, es por eso que los casos que hemos tenido, han sido por una transmisión intrafamiliar del virus'', subrayó.