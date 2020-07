Roban ganado en finca del cantante vallenato, Beto Zabaleta

Por segunda vez, el cantante de vallenato Beto Zabaleta, fue víctima de los delincuentes. Así lo dio a conocer, a través de sus redes sociales, al publicar le habían matado cinco vacas lecheras, en una de sus fincas en el municipio de Baranoa (Atlántico).

Se conoció que los delincuentes ingresaron a la finca del artista Beto Zabaleta Celedón y mataron cinco vacas de su propiedad.

"Hasta cuando? Nuevamente soy víctima de los delincuentes. Entran a mi finca en Baranoa y matan a cinco vacas lecheras de 20 Lts y no pasa nada!!! En estos momentos de crisis me siento desprotegido no hay derecho", publicó el cantante en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, los hechos se registraron en el predio del artista, ubicado en el kilómetro 102 de la trocha Barrial en un sector de Baranoa que conduce al corregimiento de Caracolí (Malambo).

El coronel Hugo Molano, comandante de la Policía del Atlántico, indicó que ya se está adelantando la investigación que permita dar con el paradero de estas personas que cometieron el delito de abigeato.



"Estamos adelantando todo el proceso de investigación para dar con el paradero de estos delincuentes que hurtaron las carnes de cinco cabezas de ganado, que tiene un valor aproximado de 25 millones de pesos. Estamos recopilando las pruebas para ubicar a los responsables", explicó el oficial.

Al parecer, en el sector hay una banda delincuencial denominada 'Los Malamberos' que tiene injerencia en esta zona y actúa robando el ganado y dejando los restos abandonados después de sacrificarlas.

La Policía está realizando el seguimiento a esta banda delincuencial para dar con la captura de sus integrantes.

Para los meses de enero y febrero se vio un incremento de casos de abigeato en el Atlántico, según la Policía. El cantante vallenato hizo un llamado a las autoridades para que tomen acciones para atacar este delito en el departamento.