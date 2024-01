Rodó en Cartagena el primer coche eléctrico que podría sustituir a los caballos cocheros

La tarde de este martes, en medio de un conversatorio, en la Plaza de Los Coches en Cartagena, presentaron el primer prototipo de coche eléctrico para la transición de los caballos cocheros hacia un modelo más sostenible y amigable con el medio ambiente, con el que se busca el bienestar de los animales.

Esta presentación estuvo presidida por el alcalde de los cartageneros, Dumek Turbay, y el comediante Alejandro Riaño, quienes con un acto oficial sellaron la entrega del primer prototipo de coche eléctrico, donado al Distrito, y que será evaluado en su desempeño durante los próximos 20 días, antes de tomar una decisión definitiva con respecto al que será el reemplazo de los caballos halados con fines turísticos.

Tras la donación del prototipo de coche eléctrico, liderada por Alejandro Riaño tras apalancar los aportes de 3.150 voluntarios de la sociedad civil, a partir de este momento será la Asociación de Cocheros de Cartagena parte fundamental de la decisión sobre el modelo autónomo concertado que utilizarán en la actividad que representa su sustento económico y de sus familias.

En medio del conversatorio denominado “Transición de caballos cocheros a coches autónomos: hacia un modelo de turismo sostenible”, el Alcalde Mayor de Cartagena resaltó que el gremio de cocheros será el principal aliado del Distrito en la escogencia del mejor modelo llamado a reemplazar los 60 caballos cocheros que son usados actualmente.

“Los cocheros serán los mejores aliados en el proceso de sustitución hacia este modelo autónomo concertado. Hemos proyectado que no sigan siendo una asociación, sino una gran empresa que, desde un turismo sostenible, aporte a la transformación de la ciudad. Hay una sumatoria de esfuerzos ciudadanos encaminados hacia la modernización responsable y no puede haber espacio para coches de tracción animal. Hoy, hacemos realidad lo que han dicho los cartageneros que no quieren que siga pasando”, destacó Turbay.

Por su parte, el comediante Alejandro Riaño resaltó que “(…) no es un trabajo mío. Es el resultado de la unión de más de 3.150 donantes de la sociedad civil. Es para liberar a los animales de las condiciones en las que están y pensando, por supuesto, en los cocheros”.

La apuesta del alcalde Dumek Turbay Paz, con relación a la sustitución definitiva de caballos cocheros por un modelo autónomo, ha sido concebida desde cuatro ejes fundamentales: Cuidado ambiental, protección animal, turismo sostenible y dignificación laboral de los cocheros.