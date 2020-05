Rompa la cadena: la falsa noticia en WhatsApp sobre las muestras de coronavirus y los contagios

Las autoridades del Atlántico, a través de un comunicado, desmintieron el contenido de un audio que circula a través de redes de WhatsApp y en el que se afirma que las pruebas de la COVID-19, que se realizan en el departamento, pretenden contagiar a las personas que se practican la toma de muestras.

La secretaria de Salud Departamental, Alma Solano Sánchez, invitó a la comunidad a no creer en las falsas cadenas que se difunden en redes.

“A mí me preocupa que la gente empiece a creer esa información que se mueve, sobre todo en cadenas de WhatssApp, que no tiene nombre, que no se sabe quién la transmite y que está generando información falsa, sobre todo porque puede poner a dudar de la efectividad de las acciones que se están realizando”, indicó la funcionaria.

La autoridad sanitaria del departamento reiteró la responsabilidad con la que se adelantan las pruebas.

“Yo quiero reforzar el procedimiento de la toma de muestras para tener toda la tranquilidad. Las personas que van a tomar muestras son profesionales de la salud, que además cuentan con unos equipos y unos elementos que son estériles, previamente preparados para quitar cualquier tipo de germen que pueda tener y que, al momento de tomar la muestra, por vía nasal o en la garganta, no tenga ningún tipo de contaminante”, puntualizó la jefa de la cartera de Salud departamental.

Por su parte, el teniente Coronel, Edwin Rojas, subcomandante de la Policía del Atlántico, rechazó la publicación del audio.

“Es preocupante el número de noticias falsas que circulan por las redes sociales, que lo que quieren es causar zozobra y pánico entre la comunidad en general. La Policía Nacional, a través del CAI Virtual, está haciendo seguimiento a todas aquellas noticias falsas, con el fin de sacarlas de circulación e invitar a toda la comunidad a consultar las fuentes oficiales”, señaló el alto oficial.

En el documento expedido, la Administración departamental relaciona los siguientes puntos:

1)En el departamento del Atlántico las pruebas de coronavirus se practican a personas que presenten los síntomas, o aquellas que hayan tenido contacto directo con una persona infectada. Éstas se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad y medidas sanitarias.

2) Son completamente falsas las afirmaciones sobre realización de pruebas sin control y a libre demanda.

3) La comunidad puede estar segura del estricto cumplimiento e implementación, por parte de la autoridad de Salud departamental, de los protocolos emanados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, para los procesos de detección y manejo de casos en el departamento.

"Reiteramos que la difusión de información falsa por redes sociales o aplicaciones móviles es un delito que conlleva sanciones penales, generando en este caso desinformación y pánico mediante alertas sanitarias inexistentes", se indica.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para que haga un uso adecuado de las redes sociales y no repliquen este tipo de mensajes que vulneran el derecho de la comunidad a estar informada de manera veraz y oportuna".