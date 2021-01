Salvavidas de Cartagena protestaron durante cuatro horas sumergidos en el agua

Los salvavidas de Cartagena, alzaron su voz de protesta en contra de la administración del alcalde William Dau, por el incumplimiento en la contratación del personal que resguarda las playas de la ciudad.

Durante cuatro horas, más de 60 salvavidas bloquearon el Muelle de la Bodeguita, impidiendo el zarpe de las embarcaciones a las zonas insulares de Cartagena.

"Nos han incumplido en todo este tiempo, dijeron que para el 12 de este mes se daría la contratación y hasta el momento no se ha llevado a cabo, no sé qué está pasando y tampoco se han acercado a explicarnos; tenemos 21 años de ser salvavidas y no han creado la planta provisional que es lo que necesita, un cuerpo de salvavidas permanente", manifestó Marvin Olaya, salvavida.

Ante la protesta acuática, La Capitanía de Puerto señaló que fue necesario la utilización de muelles alternos, para mantener la navegabilidad en la capital del departamento de Bolívar.

El alcalde, William Dau Chamat, se reunió con el personal que brinda el servicio de salvavidas en las playas de Cartagena, explicó que, debido a la no aprobación de las vigencias futuras que solicitó al Concejo Distrital no fue posible prolongar por dos meses más el contrato de la vigencia 2020, para que en el arranque del presente año no se presentarán inconvenientes con el pago de los salarios.

"Hemos venido realizando todos los trámites para agilizar los procesos contractuales pendientes, para el caso de los salvavidas ya se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que permitirá iniciar las contrataciones de los 64 que actualmente laboran en las playas de la ciudad", manifestó el alcalde de Cartagena.

Añadió que, "se espera que esta semana quede finiquitado el proceso para que este personal que custodia los balnearios de la ciudad, labore sin ningún inconveniente durante todo el presente año".