"Sobre Santa Catalina no hay información concreta de lo que pasó, hasta hoy se tuvo comunicación con mis familiares lo que se sabe es que allí también todo quedó destruido y no hay registro de desaparecidos ni de los daños, no hay información oficial por parte del Gobierno Nacional", señaló en su intervención.

La raizal, que se dirigió a la plenaria, le pidió al Gobierno Nacional que se desplace hasta Santa Catalina para que conozca de primera mano la situación de la isla y que lleven las ayudas correspondientes.