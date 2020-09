Santa Marta se prepara para la reapertura de sus playas este viernes

Todo está listo para la reapertura, este viernes, de las playas en Santa Marta. Este jueves se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), en las diferentes playas de la ciudad, conformado por autoridades, gerentes de zona, Gestión del Riesgo y autoridades marítimas entre otras.

La oficina del Instituto Distrital de Turismo habilitó una página web para que las personas y familias, máximo cuatro miembros, puedan solicitar un cupo para disfrutar de las playas, ya sea en la jornada de la mañana o en la tarde, si se trata de playas de fácil acceso. Por su parte, en los sitios turísticos de difícil acceso la jornada será continua.

Las autoridades realizaron un simulacro para ultimar detalles de la reapertura, como las delimitaciones de los espacios para las carpas, vendedores estacionarios y móviles, lugares de ingreso y anillos de seguridad para poder disfrutar de estos espacios de esparcimiento.

Le puede interesar: Denuncian casos de acoso y abuso sexual a estudiantes en Unimagdalena

La alcaldesa Virna Johnson designó siete gerentes para igual número de zonas de alto interés turístico en Santa Marta. Son secretarios y funcionarios, que estarán atentos y harán un seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad, verificarán la instalación de las señales y vallas informativas, así como observar el cumplimiento de los acuerdos que se pactaron entre prestadores de servicios turísticos y la Administración distrital.

Así mismo, el Distrito señaló que espera que el aforo de las playas no supere el 30% para garantizar la seguridad y protocolos exigidos por el Gobierno, en medio de la pandemia, también espera que los visitantes cumplan con los requerimientos y protección de bioseguridad exigidos, como el uso de tapabocas, distanciamiento social, no consumir alimentos en las playas, ente otros, para no volver a restringir su uso en la denominada 'bahía más linda de América'.