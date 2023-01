Se agudiza la crisis en el Puerto de Barranquilla por bajo nivel del Río Magdalena

El bajo nivel del Río Magdalena en el Puerto de Barranquilla se mantiene, así lo reveló la última batimetría realizada por la capitanía del Puerto de la ciudad, es decir, las condiciones en el calado operativo continúan en 7.5 metros.

La medición fue realizada en el sector de Bocas de Cenizas, en el kilómetro menos dos hasta su desembocadura.

Según explicó Jesús Zambrano, capitán del terminal marítimo, no se ha registrado un detrimento significativo de la profundidad, situación que se evidencia desde el siete de diciembre por la disminución de las lluvias, lo que lleva a que el fenómeno de sedimentación del río se mueva en diferentes sectores.

“En este caso, podemos encontrar un proceso estable en Bocas, no permite subir el calado. Es muy posible que encontremos estos procesos de sedimentación en otros lugares distintos, debido al caudal que se está encontrando en estos momentos”, señaló el capitán del Puerto.

Por el momento, ningún navío puede ingresar ni zarpar. Sin embargo, en términos de seguridad en la navegación, no hay problemas; lo que podría presentarse, es una afectación en la cantidad de carga que estos navíos pueden ingresar o sacar del país, debido a que un buque con menor calado, puede llevar menos carga.

No obstante, esta situación mantiene preocupadas a las autoridades de la ciudad, quienes mantienen la declaratoria de calamidad pública, la cual fue elevada la semana anterior.

Le puede interesar: Millonario robo en colegio de Barranquilla: dejaron a estudiantes sin más de 60 computadores<

Ante la crisis, señalaron que, el viernes llegará Guillermo Reyes, ministro de Transporte, para tratar el tema de dragado en el canal de acceso.

“Es cierto que el Ministro se ha puesto al frente de la situación. Sin embargo, esto no da espera, hemos invitado a Cormagdalena a tomar decisiones prontas, en la inmediatez. Cada hora que pasa es costosa para el sector”, afirmó José Fernando Curvelo, jefe de Asuntos Portuarios del Distrito.

Entre tanto, aunque Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria recibe con buenos ojos la visita del funcionario, señaló que se requieren acciones concretas y urgentes para salir de la crisis que se registra. Para él es necesario contratar una draga y no esperar la adjudicación del contrato prevista para el 26 de enero.

“La draga nos ayudaría a no deteriorar las condiciones del canal. Se anunció, por parte de Cormagdalena y Findeter, que iban a proceder con su contratación, pero a la fecha no hemos tenido noticia de que hayan aceptado alguna oferta. No sabemos qué va a pasar”, aseguró el dirigente gremial.

Le puede interesar: Grave accidente de tránsito dejó tres muertos en carreteras de Sucre